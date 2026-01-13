Solo con un puñado de hojas de este árbol frutal: descubre cómo fortalecer el cabello y combatir la caspa

Para fortalecer el cabello no solamente podemos acudir a productos que venden en tiendas y farmacias. Es que también existe la posibilidad de utilizar distintos remedios caseros. Uno de los más efectivos ayudará a evitar que el pelo se vuelva quebradizo, al mismo tiempo que combatirá la caspa. Para este truco, tendremos que acudir a las hojas de un popular árbol frutal.
Adiós caspa y cabello débil: el remedio casero con hojas de guayaba que beneficia a la salud capilar
Según explican expertos, las propiedades de las hojas de la guayaba son aptas para beneficiar a la salud capilar. En concreto, este árbol frutal tiene propiedades que mejoran al cuero cabelludo. Por lo tanto, si tenés esta planta en casa, contarás con un aliado que potenciará la belleza de tu melena.
Los especialistas señalan que desde hace años las hojas de guayaba se han utilizado en remedios caseros para fortalecer el cabello, estimular su crecimiento y combatir problemas comunes como la caspa, la resequedad y la debilidad capilar. Esto se debe a su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos antimicrobianos.
En este sentido, la recomendación será en utilizar una infusión de hojas de guayaba como enjuague capilar para mejorar la circulación en el cuero cabelludo, fortalecer los folículos y promover un crecimiento veloz del pelo.
Para elaborar este remedio casero, debemos buscar un puñado de hojas de guayaba frescas o secas. En caso de no tener este árbol frutal en casa, podremos comprar las hojas en una herboristería. Además, necesitaremos de 1 litro de agua potable.
La preparación comenzará colocando el litro de agua en una olla y llevarla a ebullición. Cuando comience a hervir, agregar las hojas de guayaba y dejar cocinar a fuego medio durante 15 minutos. Cuando el agua se vuelva oscure, tendremos que apagar el fuego y dejar reposar.
A continuación, colar la preparación y reservarla en un frasco limpio. Este remedio casero podrá utilizarse hasta una semana después de su elaboración. Transcurrido ese tiempo, comenzará a perder sus propiedades.
Hecha esta salvedad, será momento de usar el remedio casero. Para ello, habrá que lavar el cabello de forma habitual y luego aplicar la infusión de hojas de guayaba directamente sobre el cuero cabelludo, realizando masajes circulares. Dejar que el pelo se seque de manera natural para que los nutrientes de las hojas penetren mejor en los folículos. El tratamiento se puede hacer tres veces por semana.