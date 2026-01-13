Solo con un puñado de hojas de este árbol frutal: descubre cómo fortalecer el cabello y combatir la caspa

guayaba Las hojas de este árbol frutal benefician al cabello.

En este sentido, la recomendación será en utilizar una infusión de hojas de guayaba como enjuague capilar para mejorar la circulación en el cuero cabelludo, fortalecer los folículos y promover un crecimiento veloz del pelo.

Para elaborar este remedio casero, debemos buscar un puñado de hojas de guayaba frescas o secas. En caso de no tener este árbol frutal en casa, podremos comprar las hojas en una herboristería. Además, necesitaremos de 1 litro de agua potable.

La preparación comenzará colocando el litro de agua en una olla y llevarla a ebullición. Cuando comience a hervir, agregar las hojas de guayaba y dejar cocinar a fuego medio durante 15 minutos. Cuando el agua se vuelva oscure, tendremos que apagar el fuego y dejar reposar.

A continuación, colar la preparación y reservarla en un frasco limpio. Este remedio casero podrá utilizarse hasta una semana después de su elaboración. Transcurrido ese tiempo, comenzará a perder sus propiedades.

lavar cabello Después de este tratamiento, tu cabello quedará fuerte y sin caspa.

Hecha esta salvedad, será momento de usar el remedio casero. Para ello, habrá que lavar el cabello de forma habitual y luego aplicar la infusión de hojas de guayaba directamente sobre el cuero cabelludo, realizando masajes circulares. Dejar que el pelo se seque de manera natural para que los nutrientes de las hojas penetren mejor en los folículos. El tratamiento se puede hacer tres veces por semana.