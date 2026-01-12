En medio del norte árido de China, un ejército silencioso de árboles comienza a transformar el desierto. No es una muralla de piedra ni una construcción humana, sino una “muralla verde” que se extiende por varios kilómetros
Cada árbol plantado es un pequeño gesto de resistencia frente al avance del desierto, pero también una jugada estratégica a escala nacional. Protege ciudades, rutas comerciales, ecosistemas y, al mismo tiempo, el clima del planeta Tierra.
China planta 50 mil millones de árboles y crea una muralla verde más grande que Italia en medio del desierto
El Proyecto de Gran Reforestación del Norte de China comenzó en 1978 con el objetivo de detener la desertificación que avanzaba sobre ciudades, campos y rutas estratégicas del norte del país. Desde entonces, se han plantado más de 50 mil millones de árboles en medio del desierto, creando una “muralla verde”.
Para 2050, se proyecta que el proyecto abarcará más de 4.000.000 km² en 13 regiones provinciales del norte, norteeste y noroeste de China, casi el 42% del territorio total del país, como parte de la rehabilitación ecológica contra la desertificación provocada por el desierto de Gobi.
Esta reforestación masiva busca proteger a ciudades como Beijing de las tormentas de arena del desierto, restaurar suelos degradados, aumentar la biodiversidad y absorber dióxido de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Pero plantar árboles no siempre tiene consecuencias positivas.
La gran muralla de árboles de China
El Proyecto de la Gran Muralla Verde de China ha sido criticado por expertos por varios motivos. Muchos árboles plantados no sobreviven al clima árido, y se utilizaron especies no nativas en monocultivos, reduciendo la biodiversidad.
Además, los bosques consumen grandes cantidades de agua, lo que puede agravar la sequía en algunas áreas. A pesar de décadas de plantación, el avance del desierto sigue siendo un problema, y la disminución de tormentas de arena podría deberse más a cambios climáticos que al proyecto.
Este proyecto se caracteriza por
- La magnitud del proyecto exige tecnología avanzada. Se necesita de drones sembradores, maquinaria especializada y la participación de miles de trabajadores y voluntarios locales.
- Aunque gran parte de los bosques está compuesta por especies de rápido crecimiento, se implementan programas para diversificar la flora y fortalecer los ecosistemas.
- Además de su impacto ambiental, la muralla verde tiene un efecto socioeconómico. Genera empleo rural, protege infraestructuras críticas y asegura la estabilidad de regiones fronterizas.