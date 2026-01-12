China planta 50 mil millones de árboles y crea una muralla verde más grande que Italia en medio del desierto

Para 2050, se proyecta que el proyecto abarcará más de 4.000.000 km² en 13 regiones provinciales del norte, norteeste y noroeste de China, casi el 42% del territorio total del país, como parte de la rehabilitación ecológica contra la desertificación provocada por el desierto de Gobi.

Esta reforestación masiva busca proteger a ciudades como Beijing de las tormentas de arena del desierto, restaurar suelos degradados, aumentar la biodiversidad y absorber dióxido de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Pero plantar árboles no siempre tiene consecuencias positivas.

La gran muralla verde (2)

La gran muralla de árboles de China

El Proyecto de la Gran Muralla Verde de China ha sido criticado por expertos por varios motivos. Muchos árboles plantados no sobreviven al clima árido, y se utilizaron especies no nativas en monocultivos, reduciendo la biodiversidad.

Además, los bosques consumen grandes cantidades de agua, lo que puede agravar la sequía en algunas áreas. A pesar de décadas de plantación, el avance del desierto sigue siendo un problema, y la disminución de tormentas de arena podría deberse más a cambios climáticos que al proyecto.

Este proyecto se caracteriza por