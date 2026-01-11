Ni limonero ni naranjo: el árbol frutal que no levanta el suelo con sus raíces y exige pocos cuidados de jardinería

Además, en lo que concierne a los cuidados de jardinería, mientras que los naranjos y limoneros son extremadamente sensibles a las heladas y requieren vigilancia intensiva para evitar plagas, el granado destaca por, prácticamente, cuidarse solo.

Es un árbol resistente a la sequía (solo demanda un exceso de agua en verano) y se adapta con facilidad a suelos pobres donde otras especies no prosperarían. Esta resiliencia lo convierte en una opción de bajo mantenimiento, ideal para jardineros que buscan eficiencia sin sacrificar la productividad o que simplemente no tienen tiempo de cuidar una planta de este tipo.

granado El granado es un árbol frutal que no destruye el suelo.

Por otro lado, más allá de la seguridad estructural, el granado ofrece una estética única. Sus flores de color rojo vibrante y sus hojas brillantes aportan un valor ornamental que compite con cualquier cítrico. En consecuencia, si estás pensando en cultivar un árbol frutal, el Punica granatum es la mejor opción en comparación de otras especies como el limonero y el naranjo.