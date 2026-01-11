Ni limonero ni naranjo: el árbol frutal que no levanta el suelo con sus raíces y exige pocos cuidados de jardinería

Si buscamos cultivar un árbol frutal en el jardín o huerto, es menester escoger una especie que no dañe el suelo, es decir, que sus raíces tengan un crecimiento controlado. Aunque las plantas más populares son los limoneros o naranjos, existen otras que, además, se destacan por demandar pocos cuidados de jardinería y tener una hermosa floración.
Jardinería: cuál es el árbol frutal que podés cultivar en el jardín y no daña el suelo
Según explican los expertos de Gastrolab, el granado (Punica granatum) emerge como una opción superior cuando se analizan factores críticos como la salud del suelo y la seguridad de las estructuras cercanas.
La ventaja competitiva más relevante del granado radica en la naturaleza de su sistema radicular. A diferencia de los cítricos como el limonero o el naranjo, cuyas raíces tienden a ser extensas, superficiales y con una fuerza capaz de levantar baldosas, romper tuberías o agrietar muros, el granado posee raíces mucho más amigables. En concreto, es el árbol frutal perfecto para suelos con pavimentación cercana, ya que sus raíces son menos agresivas y no suelen generar los costosos daños estructurales asociados a los cítricos de gran porte.
Además, en lo que concierne a los cuidados de jardinería, mientras que los naranjos y limoneros son extremadamente sensibles a las heladas y requieren vigilancia intensiva para evitar plagas, el granado destaca por, prácticamente, cuidarse solo.
Es un árbol resistente a la sequía (solo demanda un exceso de agua en verano) y se adapta con facilidad a suelos pobres donde otras especies no prosperarían. Esta resiliencia lo convierte en una opción de bajo mantenimiento, ideal para jardineros que buscan eficiencia sin sacrificar la productividad o que simplemente no tienen tiempo de cuidar una planta de este tipo.
Por otro lado, más allá de la seguridad estructural, el granado ofrece una estética única. Sus flores de color rojo vibrante y sus hojas brillantes aportan un valor ornamental que compite con cualquier cítrico. En consecuencia, si estás pensando en cultivar un árbol frutal, el Punica granatum es la mejor opción en comparación de otras especies como el limonero y el naranjo.