El árbol que da sombra todo el verano, es resistente y de rápido crecimiento

arbol arce americano El arce negundo es conocido por su adaptabilidad y su facilidad de cuidado.

Estas disámaras son muy llamativas, ya que permanecen en la planta incluso llegando el invierno. Pero, al caer al suelo producen un montón de desperdicios que debes retirar si quieres un jardín bien cuidado.

Árboles: cuidados básicos del arce americano

Los expertos de Ciudades verdes, confirman que el arce americano es uno de los mejores árboles para dar sombra, además de que no requieren demasiado mantenimiento, por lo que son adecuados para inexpertos en el tema.

Como es nativo de zonas ribereñas, prospera en ambientes que imitan las condiciones húmedas de su hábitat natural. Esta especie muestra preferencia por la humedad constante pero puede tolerar períodos cortos de sequía. Lo ideal es regar dos o tres veces por semana en verano, mientras que en invierno hay que espaciar la frecuencia.

arce negundo Este árbol es huésped de las chinches del arce negundo, que no le causan daño, pero pueden ser una molestia si el árbol se encuentra cerca de la casa.

Se suele cultivar este árbol al aire libre debido a su gran tamaño. Además, se beneficia enormemente del acolchado de hojas en el suelo típico en bosques, que ayuda a retener la humedad.

Prospera en condiciones de pleno sol, aunque también se puede adaptar al sol parcial, pues muestra un grado de flexibilidad en escenarios de luz menos ideales. Las variaciones en la luz lejos del pleno sol pueden llevar a un crecimiento más lento y a una vitalidad reducida.