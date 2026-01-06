Árbol limonero: por qué recomiendan colocar botellas de Fernet en su tierra y cuáles son los beneficios

Muchas son las personas que tienen un limonero en casa, como también son varios los trucos caseros que puedes implementar para mantener en buen estado a este ejemplar. Por ejemplo, muchos recomiendan el hecho de enterrar botellas de Fernet en su base, en una acción que puede darte grandes beneficios.
La fama de este árbol en los distintos hogares se debe principalmente a la versatilidad y múltiples usos de su fruto, el limón, que es una fuente de sabor y vitamina C, ideal para la cocina y la salud.
Por qué colocar botellas de Fernet en la tierra del limonero
El hecho de colocar botellas de Fernet en la tierra del árbol limonero se recomienda como una solución a distintos problemas. Más precisamente, mejora la salud del árbol.
Sucede que las botellas invertidas suelen usarse para crear un efecto de microinvernadero, manteniendo la humedad, regulando la temperatura del suelo del limonero y permitiendo un riego por goteo lento.
Pero más allá de esto, las botellas de Fernet pueden aportar hierro al árbol limonero. El óxido de este material se disuelve en la tierra y es absorbido por las raíces del árbol.
Además, las botellas invertidas o elementos punzantes actúan como protección física contra insectos o animales pequeños que pueden dañar los brotes jóvenes del árbol.
Justamente, el reflejo solar provocado por las botellas de Fernet puede ser desconcertante para aves o plagas que quieran atacar a tu limonero. Como puedes ver, este es un truco casero que puede ayudarte a tener el ejemplar libre de plagas.
Cada cuánto tiempo se debe podar al árbol limonero en verano
La poda del limonero en verano se realiza generalmente una sola vez, preferiblemente al inicio de la estación, como también puede ser al final de la cosecha.
En concreto, se recomienda una intervención ligera y puntual durante los meses de verano, no podas repetitivas, centrada en la limpieza y la eliminación de chupones.