Árbol limonero: por qué recomiendan colocar botellas de Fernet en su tierra y cuáles son los beneficios

Sucede que las botellas invertidas suelen usarse para crear un efecto de microinvernadero, manteniendo la humedad, regulando la temperatura del suelo del limonero y permitiendo un riego por goteo lento.

Pero más allá de esto, las botellas de Fernet pueden aportar hierro al árbol limonero. El óxido de este material se disuelve en la tierra y es absorbido por las raíces del árbol.

limonero, plagas.jpg Gracias a este truco casero, las plagas no se acercarán a tu limonero.

Además, las botellas invertidas o elementos punzantes actúan como protección física contra insectos o animales pequeños que pueden dañar los brotes jóvenes del árbol.

Justamente, el reflejo solar provocado por las botellas de Fernet puede ser desconcertante para aves o plagas que quieran atacar a tu limonero. Como puedes ver, este es un truco casero que puede ayudarte a tener el ejemplar libre de plagas.

Cada cuánto tiempo se debe podar al árbol limonero en verano

La poda del limonero en verano se realiza generalmente una sola vez, preferiblemente al inicio de la estación, como también puede ser al final de la cosecha.

En concreto, se recomienda una intervención ligera y puntual durante los meses de verano, no podas repetitivas, centrada en la limpieza y la eliminación de chupones.