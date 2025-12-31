Árbol limonero: por qué recomiendan clavar tenedores de plástico en el árbol limonero

Sucede que las púas hacia arriba de este utensilio incomodan a cualquiera sea el que se quiera acercar al árbol limonero, por lo que saldrá espantado.

Por ejemplo, este método dificulta el paso de caracoles y babosas, que evitan arrastrarse sobre superficies punzantes para no lastimarse.

DIY reciclaje - tenedor.jpg Las púas del tenedor dificultan el acceso de plagas y mascotas.

No se deben clavar los tenedores directamente en la corteza o el tronco del árbol, ya que esto podría causar heridas innecesarias que faciliten la entrada de enfermedades. Como ya se dijo anteriormente, se debe enterrar el mango en la tierra del limonero.

Ya lo sabes, si quieres evitar que tus mascotas u otras plagas dañen a tu árbol limonero, todo lo que tienes que hacer es clavar tenedores de plástico en la tierra del ejemplar.

La plaga que puede destruir tu limonero en poco tiempo

Las larvas del gusano minador excavan túneles dentro de las hojas, dejando marcas visibles que debilitan el limonero. Tal es el daño que esta plaga hace, que muchos creen que aún no hay soluciones ecológicas para eliminar a este insecto.

No obstante, sí hay una serie de pasos que debes seguir para prevenirla. El primer paso es revisar cuidadosamente las hojas del limonero más jóvenes.

Si ves las hojas de tu limonero arrugadas y con una especie de caminito transparente en todas ellas, es importante que actúes rápido, ya que puede significar la presencia de esta plaga en tu limonero.