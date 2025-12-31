No se podrán comprar, ni vender dólares: el aviso urgente de los bancos antes de que termine el año

Los bancos, todos, emitieron un aviso urgente para todos sus clientes. Este tiene que ver con las operaciones que los ahorristas quieran hacer este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, incluidas aquellas que tienen que ver con dólares o cualquier otra moneda extranjera.
Por el fin de año, los bancos decidieron que este miércoles fuese asueto bancario, mientras que el jueves será feriado. De esta manera, durante esos dos días, todas las sucursales bancarias estarán cerradas y algunas operaciones no podrán realizarse.
El aviso urgente de los bancos para sus clientes antes de que termine el año
Según el aviso urgente de los bancos, este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero de 2026, no se podrán comprar ni vender dólares, ya sea en sucursales o a través del home banking. Sí, en cambio, se podrán retirar a través de los cajeros de autoservicio habilitados para tal fin.
Asimismo, tampoco se podrán realizar inversiones de ningún tipo, explicaron desde los bancos. En contrapartida, sí estará habilitada la extracción de pesos en cajeros automáticos o en aquellos comercios que se encuentren habilitados para esta operación. En ambos casos se necesitará la tarjeta de débito en su formato físico.
En cuanto al pago de servicios, estos se podrán hacer de manera normal a través del home banking de cada banco, los cuales también estarán habilitados para todo tipo de consulta que se quiera realizar.
Para el viernes 2 de enero de 2026, los bancos tienen previsto que se habiliten todas las operaciones bancarias, incluso aquellas que tienen que ver con moneda extranjera. Además, las sucursales abrirán sus puertas en horarios normales.
Hay que tener en cuenta que estas 48 horas en las que no se podrán comprar, ni vender dólares a través de los bancos es algo de todos los años para estas fechas y no una medida excepcional. Incluso, las entidades ya confirmaron el precio que tendrá el dólar desde el viernes 2 de enero.