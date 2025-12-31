No se podrán comprar, ni vender dólares: el aviso urgente de los bancos antes de que termine el año

Asimismo, tampoco se podrán realizar inversiones de ningún tipo, explicaron desde los bancos. En contrapartida, sí estará habilitada la extracción de pesos en cajeros automáticos o en aquellos comercios que se encuentren habilitados para esta operación. En ambos casos se necesitará la tarjeta de débito en su formato físico.

En cuanto al pago de servicios, estos se podrán hacer de manera normal a través del home banking de cada banco, los cuales también estarán habilitados para todo tipo de consulta que se quiera realizar.

banco nacion

Para el viernes 2 de enero de 2026, los bancos tienen previsto que se habiliten todas las operaciones bancarias, incluso aquellas que tienen que ver con moneda extranjera. Además, las sucursales abrirán sus puertas en horarios normales.

Hay que tener en cuenta que estas 48 horas en las que no se podrán comprar, ni vender dólares a través de los bancos es algo de todos los años para estas fechas y no una medida excepcional. Incluso, las entidades ya confirmaron el precio que tendrá el dólar desde el viernes 2 de enero.