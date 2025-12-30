Unos 3.000 autos robados en Chile terminan en Bolivia, donde hay 1,3 millones de vehículos irregulares

Y el negocio es tan redituable que cada año ingresan 60.000 autos de contrabando a Bolivia, de acuerdo a las estimaciones de la Cámara Automotor de ese país.

camionetas robadas desierto chile Carabineros de San Pedro de Atacama evitan que bolivianos sacaran tres camionetas a su país. Foto: Diario Calama en Línea

Los vehículos más robados en Chile

El ranking de vehículos sustraídos en 2025 en el país trasandino lo encabezan las camionetas de alta gama, según datos oficiales de la Asociación de Aseguradores de Chile:

Toyota Hilux: 1.006 robos

Toyota RAV4: 827

Mitsubishi L200: 602

Ford Territory: 352

Chevrolet Groove: 342

Suzuki Baleno: 189

Kia Motors Soluto: 173

Kia Motors Rio: 168

Chery Tiggo: 163

Toyota Land Cruiser: 162

La tendencia muestra que las camionetas pick-up son el objetivo principal de los delincuentes. Son vehículos de alto valor comercial y fácilmente revendibles en el mercado ilegal.

¿Qué son los "chutos" y por qué los autos terminan en Bolivia?

En Bolivia circulan 1.300.000 vehículos irregulares, sin documentación, denominados coloquialmente "chutos". Son autos que provienen principalmente de robos en Chile y Brasil.

Brasil, según indicaron diarios bolivianos, es una fuente importante de autos sustraídos: en 2024 registró más de 344.000 robos de automotores, y datos históricos sugieren que miles terminan circulando ilegalmente en territorio boliviano. También se reportan ingresos, aunque en menor escala, desde Argentina, Paraguay y Perú.

De acuerdo a lo que informó el diario El Deber de Bolivia, la frontera entre Chile y Bolivia es "porosa", debido a que existen muchos pasos a través del desiertos e, incluso, reportaron que existen caravanas de delincuentes que van con los autos y se enfrentan a los tiros contra las autoridades.

Existen 62 pasos clandestinos entre Chile y Bolivia

Existen decenas de pasos no habilitados a través del desierto, explicaron distintos diarios bolivianos y chilenos. Un informe sobre crimen organizado de la Fiscalía Nacional de Chile identificó 62 pasos clandestinos que facilitan el intercambio de estos autos, que preocupan a policías, fiscalías y al gobierno chileno.

Una información que esclarece un poco el asunto fue brindada por la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien anunció en octubre la detención de 8 delincuentes dedicados al intercambio de vehículos entre el hampa chileno y boliviano.

carabineros de chile Carabineros de Chile.

Según explicó Steinert, los vehículos -principalmente camionetas y SUV- son robados en Santiago y la Región de Valparaíso, luego trasladados a Alto Hospicio (una comuna situada en la provincia de Iquique) y desde allí pasan a Bolivia por la zona de Cancosa, en la comuna de Pica, al sur de Colchane.

Una vez en Bolivia, son intercambiados por drogas, por armas o vendidos directamente, de acuerdo a la propia fiscal.

Consejos para evitar el robo de autos en Chile

Algunos robos son inevitables, como las "encerronas": delincuentes con dos vehículos atrapan a la víctima en movimiento, uno adelante y otro atrás, obligan al conductor a descender y huyen con el auto.

Sin embargo, para vehículos estacionados existen medidas que reducen la probabilidad de robo:

Estacionamiento:

Elegir lugares bien iluminados, públicos o privados con vigilancia.

Estacionar cerca de accesos principales.

Dentro del vehículo:

No dejar objetos a la vista como celulares, bolsas o documentos.

Nunca dejar las llaves puestas ni el motor encendido sin estar dentro.

Para autos con llaves inteligentes, guardarlas en papel aluminio para bloquear inhibidores de señal.

En circulación:

Circular siempre con puertas y ventanas cerradas con seguro puesto.

Mantener distancia de seguridad con otros vehículos.

A pesar de estas precauciones, la realidad es que el problema de fondo no se resuelve con cuidados individuales: se trata de una red de crimen organizado internacional que mueve miles de vehículos robados entre países.

Los últimos robos a familias mendocinas en Chile

Desde que empezó la temporada de verano varios mendocinos fueron asaltadas o sufrieron el robo de sus vehículos en Chile. Uno de los últimos ocurrió en Concón, cuando una familia dejó estacionada una Toyota SW4 estacionada y al despertarse el vehículo ya no estaba.

El hecho ocurrió frente al edificio donde alquilaron en la zona de Bosques de Montemar.

concon Concón, comuna y ciudad chilena perteneciente a la provincia y Región de Valparaíso.

En La Serena, otra familia oriunda de Maipú, fue víctima de un robo en la conocida Avenida del Mar, uno de los paseos más concurridos de la ciudad.

La camioneta también se encontraba estacionada cuando los delincuentes rompieron el vidrio trasero del lado del conductor, lograron poner el vehículo en marcha y escaparon en pocos minutos.

En la primera quincena de diciembre, otra familia sufrió un hecho de inseguridad pero esta vez con violencia incluida. Laura Lorca, su esposo Marcos Aseo y sus dos hijas de 9 y 13 años fueron asaltados en plena carretera -Vespucio y 5 Norte- con la modalidad de "encerrona": una camioneta se cruzó delante de su vehículo y se bajaron 4 hombres encapuchados y armados.

Fueron obligados a despojarse de todo lo que llevaban, incluso las dos nenas se quedaron descalzas en medio de la ruta, y los delincuentes se llevaron su auto y todas las pertenencias, bajo amenaza con armas de fuego.

Anunciaron un fuerte refuerzo de seguridad ante robos a turistas argentinos

Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, habló sobre la inseguridad que han enfrentado algunos turistas argentinos en Chile. En una entrevista con el programa "No tenés cara", de Radio Nihuil, la funcionaria confirmó que se han registrado 3 robos de vehículos entre los 5.400 visitantes argentinos que llegaron a la comuna en el último periodo.

De todos modos, comentó: "Lamentamos que haya ocurrido, porque a nadie le gustaría que le pasara".

daniela norambuena

La funcionaria destacó que en Chile operan bandas criminales especializadas en el robo de camionetas, especialmente de la marca Toyota. "No es que sea inseguro andar por la calle, sino que existen desde hace un tiempo estas bandas", explicó.

Según Norambuena, estos grupos delictivos trasladan los rodados hacia zonas de acopio para luego sacarlos del país a través de la Ruta 5, hacia Bolivia. Ante esta situación de inseguridad, se dispuso un operativo de vigilancia las 24 horas con inspectores municipales en los puntos críticos.

Entre las nuevas medidas para proteger a los argentinos, se anunció la instalación de dos retenes móviles de carabineros en la Avenida del Mar y un aumento del 30% en la dotación policial. Además, se implementará el uso de drones y tecnología de monitoreo.

El increíble caso que ocurrió a principios de 2025

En la última quincena de enero de este año ocurrió un hecho insólito en el desierto de Atacama. A una familia le habían robado su camioneta en Reñaca en la cochera del edificio donde se hospedaban.

Robo a una familia mendocina en Reñaca.jpg

Después de hacer la denuncia recibieron un inesperado llamado de Carabineros informándole que su vehículo había sido encontrado en un accidente en el Desierto de Atacama, camino a Bolivia, con la patente cambiada por una chilena de otro robo.