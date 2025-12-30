Construyen el puente más largo de América del Sur: una construcción de más de 2.500 metros y súper resitente

Este majestuoso puente no solo marcará un hito para América del Sur, sino que también redefinirá la conectividad en esta nación latinoamericana. Por primera vez en la historia, millones de personas podrán cruzar el canal sin depender de transbordadores, transformando viajes que antes duraban casi una hora en trayectos de pocos minutos.

Construyen el puente más largo de América del Sur: una construcción de más de 2.500 metros

Se trata del Puente Chacao, el más largo de América Latina según el ministerio de obras públicas de Chile. Este se construye sobre el Canal de Chacao, en la Región de Los Lagos, Chile. Esta estructura colgante es mucho más que un cruce sobre el agua, es la materialización de un sueño de integración territorial, económica y social.