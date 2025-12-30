Construyen el puente más largo de América del Sur: una construcción de más de 2.500 metros y súper resitente

En el extremo de América del Sur, donde los vientos y las mareas modelan un paisaje único, se está levantando una de las construcciones más ambiciosas del continente. Se trata del puente más largo de la región.
Este majestuoso puente no solo marcará un hito para América del Sur, sino que también redefinirá la conectividad en esta nación latinoamericana. Por primera vez en la historia, millones de personas podrán cruzar el canal sin depender de transbordadores, transformando viajes que antes duraban casi una hora en trayectos de pocos minutos.
Construyen el puente más largo de América del Sur: una construcción de más de 2.500 metros
Se trata del Puente Chacao, el más largo de América Latina según el ministerio de obras públicas de Chile. Este se construye sobre el Canal de Chacao, en la Región de Los Lagos, Chile. Esta estructura colgante es mucho más que un cruce sobre el agua, es la materialización de un sueño de integración territorial, económica y social.
Esta construcción se levanta sobre uno de los tramos más desafiantes del océano austral, donde el clima cambia con rapidez y las corrientes marinas son intensas. Este puente ha exigido soluciones técnicas innovadoras y una planificación excepcional, convirtiéndolo en un referente de ingeniería moderna en América del Sur.
Como es el puente más largo de América del Sur
Este puente es fundamental porque por primera vez en la historia, la Isla Grande de Chiloé quedará conectada por vía terrestre con el continente chileno, eliminando la dependencia exclusiva de los servicios de transbordadores para vehículos y personas. Así mismo se caracteriza por:
- El puente tendrá aproximadamente 2.750 metros de longitud total. La estructura une ambos extremos del canal con dos tramos principales de más de mil metros cada uno
- La construcción incluye tres torres de hormigón armado que sustentan toda la estructura: una en la isla, otra en el centro del canal y una tercera en el continente, con alturas que superan los 150 metros y que desafían la fuerza del viento y las corrientes marinas.
- Los dos vanos principales, de 1.155 y 1.055 metros, permiten que el puente se mantenga sobre el canal sin apoyo intermedio en gran parte de su recorrido, lo que es una proeza técnica de gran sofisticación.
- La zona donde se levanta el puente está expuesta a condiciones climáticas extremas, fuertes vientos y corrientes marinas, además de actividad sísmica. Por eso el diseño incorpora soluciones ingenieriles avanzadas para garantizar estabilidad y seguridad a largo plazo.
- Su finalización impulsará no solo el acceso vial, sino también el desarrollo productivo, turístico y social de este país de América del Sur.