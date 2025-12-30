La ley para discriminar impuestos en tickets no se aplica en Mendoza: los motivos que da el ministro Fayad

La no reglamentación de la ley ya empezó a cosechar críticas. Sobre todo de la ONG Lógica, que impulsó el proyecto a nivel nacional, desde donde lo consideraron "una excusa".

Por qué no reglamentar la ley, según el ministro Fayad

Aunque la ley de Transparencia Fiscal debía entrar en vigencia el 1 de enero, para Fayad "es una carga informativa para el comercio determinar el impacto de Ingresos Brutos".

El argumento del funcionario es que "muchos contribuyentes de Ingresos Brutos tributan por convenio multilateral, si están radicados en Mendoza y en otra provincia donde venden, como pasa con el 90% de las industrias".

Eso, a su criterio, hace que sea muy complicado discriminar el peso de IB "porque existe también un efecto cascada, más allá de la alícuota que puede ir del 2 o 3% para las industrias hasta el 4,5% en los comercios".

Por eso, aunque admite que se podría haber empezado con supermercados y cafés, el Gobierno decidió esperar a que otras provincias adhieran a la ley de Transparencia "puesto que si todas informan la alícuota legal sería la solución".

image Así debería verse un ticket una vez reglamentada la ley que obliga a discriminar el peso de impuestos como Ingresos Brutos en Mendoza

"Coordinar" con provincias que no tienen ley aún

De ahí que, hasta nuevo aviso, el Ejecutivo mendocino dejó la ley en punto muerto por ahora. Y esperará para coordinar con otras jurisdicciones que están bastante avanzadas como Córdoba, Chubut, Entre Ríos y CABA.

Sin embargo, de esas 4 jurisdicciones sólo 2 están al mismo nivel de Mendoza: Chubut (la primera en adherir) y Entre Ríos. En tanto, Córdoba y CABA aún no instrumentaron la normativa.

"¿Cuál es la necesidad de coordinar con otras provincias? Sólo hay que exhibir la alícuota de Ingresos Brutos. Si no fuera así se entendería, pero no lo es. Debería ser a la inversa: que las provincias que no adhirieron coordinen con Mendoza".

La reflexión corresponde a Matías Olivero Vila, de la ONG Lógica, impulsora del proyecto en el país. Y que, sin embargo, no dejó de destacar el camino recorrido por Mendoza hasta la adhesión a la ley por parte de la Legislatura.

No obstante, el abogado y responsable de la ONG destacó que "la provincia siguió un canal institucional con una unanimidad de votos en Diputados y Senadores al aprobarse la ley. Por eso es una pena que deje pasar esta oportunidad".

Víctor Fayad - Gabinete Cornejo Para el ministro Fayad, la no reglamentación de la ley de Transparencia de impuestos en Mendoza se debe a que "en este momento es una carga informativa" para los comercios. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

"Mendoza incumplió la ley"

Con fastidio y sin disimular la crítica, Olivero consideró la decisión de diferir la reglamentación como "una excusa". Mendoza no quería ser la primera en reglamentar la ley, y así termina incumpliendo con el 1 de enero como fecha de entrada en vigencia".

En tal sentido, el titular de Lógica aseveró que "Mendoza pudo haber sido el 'mejor alumno de la clase' o el menos malo, o el paladín de la transparencia".

Mientras tanto, otras provincias que hasta ahora han sido menos "transparentes" en cuanto a su vocación por instalar la obligación de que se discriminen impuestos en lo que se cobra, pueden superar a Mendoza pese a haber sido pionera.

Es el caso de Córdoba. El gobierno de Martín Llaryora evalúa adherir a la ley por decreto o resolución, una vía más directa que la legislativa como lo hizo Mendoza. Y algo similar puede ocurrir entrado el 2026 con la Ciudad de Buenos Aires.