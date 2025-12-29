El dólar oficial se mantuvo estable en el inicio de la última semana del año

El dólar blue subió

El dólar blue se cotizó en la tarde de este lunes en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una suba de 0,66% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.457, subió 0,5% y quedó a 68 pesos del techo cambiario (en $1.525,58).

A partir del 1 enero comenzarán a regir las nuevas bandas cambiarias anunciadas por el Banco Central, que se ajustarán por inflación.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,1% hasta $1.487,2, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,3% hasta los $1530,3.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaronan el día anterior en US$43.610 millones.