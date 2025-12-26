El dólar blue cerró la semana con un aumento de $25 y las reservas del Banco Central fueron récord

Dolar (2) El dólar blue aumentó $25 este viernes en relación a la última cotización, en la previa de la Navidad.

El dólar promedio y las cotizaciones de los financieros

En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central, el dólar se ofreció a $1.475,45 para la venta. El aumento de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones.

De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron U$S1.197 millones.

En el segmento mayorista, el dólar se posicionó en $1.452,50.

El Contado Con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,1%.

El dólar MEP operó a $1.486,11 y la brecha con el oficial quedó en el 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, trepó a los $1.917,50.