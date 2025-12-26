El dólar blue cerró la semana con un aumento de $25 y las reservas del Banco Central fueron récord

Las reservas del Banco Central registraron un salto importante de US$596 millones y finalizaron con un récord en la gestión de Javier Milei, de U$S43.610 millones. Fue en un día en el que el dólar oficial cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación, la misma cotización que en la previa de Navidad.
En tanto que el dólar blue arrancó con una tendencia alcista y cerró la jornada financiera con un incremento de $25 en relación a la previa de Navidad. Así se comercializó a $1.510 para la compra y a $1.534 para la venta en las cuevas de la city mendocina, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
La evolución de las reservas del Banco Central es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso.
El dólar promedio y las cotizaciones de los financieros
En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central, el dólar se ofreció a $1.475,45 para la venta. El aumento de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones.
De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron U$S1.197 millones.
En el segmento mayorista, el dólar se posicionó en $1.452,50.
El Contado Con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,1%.
El dólar MEP operó a $1.486,11 y la brecha con el oficial quedó en el 2,3%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, trepó a los $1.917,50.