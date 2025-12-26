Hermanos y abanderados: la ceremonia que emocionó a una familia entera en una escuela de Mendoza

Leonel, quien casi compartió con ella un promedio similar (alrededor de 9.89 puntos) habló de una manera muy emotiva del momento en el que su hermana le entregó la bandera.

"Fue un momento muy bello para mí, y la verdad, me resultó muy corto, hubiera querido que durara mucho más tiempo", relató Leonel muy emocionado.

En el acto de colación, los hermanos se abrazaron durante varios segundos, mientras toda la escuela aplaudía ese momento tan inolvidable para ellos como para la institución.

Hermanos abanderados 3 Un momento muy emotivo: el traspaso de los atributos de la bandera. Gentileza familia Carrizo Manzano

Los proyectos para el futuro

Nicol, quien terminó el secundario con honores, recordó que su "trayectoria" como abanderada no comenzó ahora: viene siéndolo desde el jardín de infantes, y luego en la primaria estuvo entre los escoltas. Ahora asegura que quiere estudiar abogacía, pero nunca quiere dejar de lado la música, que estudia desde hace muchos años.

Leonel, en cambio, aún tiene un año para decidir qué camino seguir. Por el momento, va a disfrutar del último año de su colegio secundario.

La amistad y el compañerismo, valores fundamentales

Marita, la mamá de Nicol y Leonel Carrizo Manzano, contó durante la nota que si bien para ella y su esposo es muy importante que sus hijos sean buenos alumnos y los felicitó por esto, algo fundamental es que los chicos sean buenos compañeros y buenos amigos.

"Cuando Nicol le entregó la bandera a Leonel, toda la escuela aplaudía y los compañeros estaban tan emocionados como nosotros. Eso es muy importante, nosotros les hemos inculcado a los chicos esos valores".