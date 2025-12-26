Hermanos y abanderados: la ceremonia que emocionó a una familia entera en una escuela de Mendoza

Leonel y Nicol Carrizo Manzano son dos hermanos mendocinos de 17 y 18 años: ella está saliendo del secundario y él entrando en el último curso. Esto puede ser una situación común en cualquier familia, pero en esta hay una particularidad: ambos son abanderados y no solo eso, sino que Nicol fue quien le entregó la bandera a su hermano.
Los chicos, que cursan en el colegio Niños Cantores de Mendoza, se emocionaron mucho con esta situación y dialogaron con Canal 7 para contar su experiencia.
Hermanos y abanderados
Nicol relató que cuando se enteró de que tenía que entregar la bandera justamente a su hermano, se encontraba volviendo de su viaje de egresados. "Si bien algo me había imaginado, me emocioné muchísimo", destacó.
Leonel, quien casi compartió con ella un promedio similar (alrededor de 9.89 puntos) habló de una manera muy emotiva del momento en el que su hermana le entregó la bandera.
"Fue un momento muy bello para mí, y la verdad, me resultó muy corto, hubiera querido que durara mucho más tiempo", relató Leonel muy emocionado.
En el acto de colación, los hermanos se abrazaron durante varios segundos, mientras toda la escuela aplaudía ese momento tan inolvidable para ellos como para la institución.
Los proyectos para el futuro
Nicol, quien terminó el secundario con honores, recordó que su "trayectoria" como abanderada no comenzó ahora: viene siéndolo desde el jardín de infantes, y luego en la primaria estuvo entre los escoltas. Ahora asegura que quiere estudiar abogacía, pero nunca quiere dejar de lado la música, que estudia desde hace muchos años.
Leonel, en cambio, aún tiene un año para decidir qué camino seguir. Por el momento, va a disfrutar del último año de su colegio secundario.
La amistad y el compañerismo, valores fundamentales
Marita, la mamá de Nicol y Leonel Carrizo Manzano, contó durante la nota que si bien para ella y su esposo es muy importante que sus hijos sean buenos alumnos y los felicitó por esto, algo fundamental es que los chicos sean buenos compañeros y buenos amigos.
"Cuando Nicol le entregó la bandera a Leonel, toda la escuela aplaudía y los compañeros estaban tan emocionados como nosotros. Eso es muy importante, nosotros les hemos inculcado a los chicos esos valores".