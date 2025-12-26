Paso a Chile: para descomprimir la aduana, se implementó un "pulmón" en Penitentes

Cerca del mediodía, la espera había bajado considerablemente.

Entre el 23 y el 24 de diciembre cruzaron 3.961 personas por el paso Cristo Redentor. En el feriado de Navidad, pasaron a Chile otras 2.992 personas, en 777 vehículos particulares y 13 colectivos.

Recomendaciones del gobierno de Chile

El Ministerio de Transporte de Chile recordó a quienes viajen hacia ese país por el paso Cristo Redentor que, al ingresar a la aduana en el complejo Los Libertadores “deberá utilizar su teléfono celular para descargar desde el código QR la Declaración Jurada SAG”.

Esa declaración se puede descargar con anterioridad haciendo click en este link.

También recomendó precaución al circular, dado que “varios tramos de la ruta en lado chileno y argentino se encuentran con pavimento en mal estado”.

Para quienes viajen desde Chile hacia Argentina, el gobierno chileno alertó: “Portar efectivo para pago de peaje en sector Guardia Vieja, previo a ingreso a subida Cuesta Caracoles en Ruta 60”.

Los precios referenciales y sujetos a cambios de ese peaje son:

“Tras subir las 27 curvas cerradas de la Cuesta Caracoles, debe continuar hacia el control de aduana en el lado argentino, en el complejo Horcones ubicado en Ruta 7”, recordó el Ministerio en redes sociales. No se debe ingresar al complejo Los Libertadores, que solo se utiliza en el viaje hacia Chile.