La playa de Chile que tiene aguas cálidas y es ideal para vacacionar este verano

playa la serena chile Las playas de La Serena son amplias y con aguas perfectas para el baño.

Dónde queda La Serena

La Serena es la capital de la Región de Coquimbo, situada en la zona conocida como “norte chico” de Chile. Su ubicación combina la costa con la estética típica del norte, y permite acceder al mar, al sol y también a paisajes interiores con cerros y cielos despejados.

Para llegar desde Mendoza Capital tienes que recorrer 706 kilómetros hasta llegar a La Serena. Este recorrido se hace en alrededor de 9.30 horas en auto, dependiendo el tráfico, las paradas para cargar combustible y la fila de la aduana. También, está la opción de viajar en avión hasta Santiago de Chile y de ahí hacer una conexión al Aeródromo La Florida de La Serena.

playa en chile En la derecha: Faro Monumental. La foto de la izquierda: la playa de Totoralillo.

Vacaciones en Chile: atracciones de la playa

La Avenida del Mar es una de las principales atracciones de La Serena, y es la famosa costanera que tiene un paseo que bordea la playa. Es perfecta para caminar, andar en bicicleta, en patines o simplemente disfrutar el atardecer. En ella encontrarás una ciclovía, ferias artesanales y un ambiente relajado tanto de día como de noche.

El Faro Monumental se encuentra en el extremo de la costera, y es un ícono distintivo que te da la bienvenida y marca el ritmo de la ciudad. Es una parada clave si te interesa sacar una foto bonita, además de pasar un momento de contemplación, ya que se puede subir al mirador a contemplar las vistas del mar.

A 11 kilómetros de La Serena, se encuentra Totoralillo, un hermoso balneario natural ubicado en la Región de Coquimbo, que es famoso por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y cristalinas. Es ideal para quienes quieren pasar un día de playa en un sector tranquilo y relajado.