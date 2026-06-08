Chile apuesta por la Patagonia en un cultivo que proyecta millones y crecimiento récord

La llegada de firmas como el Grupo Avexa no responde a un movimiento aislado. Esto se debe a la creciente demanda de la industria chocolatera internacional, que proyecta a Chile y Argentina como actores clave en el suministro de avellano europeo del hemisferio sur. El plan de expansión es ambicioso.

Se prevé pasar de las actuales 500 hectáreas cultivadas en la región a más de 5.000 hectáreas en la próxima década. Este crecimiento no implica solo la expansión agrícola de la patagonia, sino también la instalación de infraestructura de secado, procesamiento y exportación local, lo que podría transformar de manera estructural la economía regional.

Avellano

Un boom agrícola une a Chile y la Patagonia en un negocio de escala global

En este escenario, la Patagonia comienza a consolidarse como un nuevo nodo agroindustrial orientado a mercados de alto valor como Italia y Alemania. Chile se ha consolidado en las últimas décadas como el segundo productor mundial de avellano europeo, solo por detrás de Turquía.

Este posicionamiento responde a un crecimiento sostenido impulsado desde los años 2000 por empresas como AgriChile, vinculada al grupo Ferrero, uno de los gigantes globales de la industria del chocolate. Desde entonces, el país ha desarrollado un modelo de producción altamente tecnificado, orientado principalmente a la exportación hacia Europa.

Detrás de este desarrollo se combinan factores naturales y productivos que explican su atractivo, entre ellos