El mercado de la lana ovina de India se proyecta como una de las industrias textiles con mayor tasa de crecimiento a nivel global. En ese contexto, el país asiático ha decidido mirar hacia América Latina para abastecer parte de su creciente demanda.
India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo
Este país de América Latina se posiciona como un gran socio de India en lo que respecta a lana ovina, marcado un hito para la nación
La mayor parte de la producción lanera de India corresponde a lana gruesa, por lo que depende fuertemente de las importaciones para sostener su industria textil. Si bien gran parte de esas compras provienen de países vecinos, una nación de América Latina ha comenzado a ganar protagonismo dentro de este escenario.
El país de América Latina que gana protagonismo en uno de los mayores mercados textiles del mundo
El país en cuestión es Chile. El hito de este país de América Latina abre nuevas oportunidades, especialmente para los productores de Magallanes. El logro fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Agricultura y la Agregaduría Agrícola de Chile en India, además del trabajo técnico desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que permitió obtener la certificación zoosanitaria necesaria para acceder a este mercado.
La importancia de este avance radica en que Chile ya cuenta con acceso a China, el principal comprador mundial de lana, y ahora suma presencia en India. Aunque este país exporta millones de dólares en productos terminados, como alfombras hechas a mano y prendas de punto destinadas a Estados Unidos y Europa, se ha consolidado como el segundo mayor importador de lana virgen del planeta.
Los beneficios de que Chile le abra la puerta a India
India posee la tercera población de ovejas más grande del mundo. Sin embargo, el 85% de la lana que produce es áspera o de “grado de alfombra”. Solo una mínima fracción de su producción nacional alcanza la calidad necesaria para la confección de prendas de vestir suaves (Apparel Grade).
Los beneficios para Chile son variados. Entre los principales destacan:
- Amplía las alternativas de comercialización para los productores.
- Genera mejores perspectivas de crecimiento para el sector ganadero.
- Refuerza el posicionamiento de Magallanes como referente internacional en la producción ovina.