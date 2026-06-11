India compra por primera vez lana ovina de un país de América Latina y la posiciona en uno de los mayores mercados textiles del mundo

La mayor parte de la producción lanera de India corresponde a lana gruesa, por lo que depende fuertemente de las importaciones para sostener su industria textil. Si bien gran parte de esas compras provienen de países vecinos, una nación de América Latina ha comenzado a ganar protagonismo dentro de este escenario.

Chile lana

El país de América Latina que gana protagonismo en uno de los mayores mercados textiles del mundo

El país en cuestión es Chile. El hito de este país de América Latina abre nuevas oportunidades, especialmente para los productores de Magallanes. El logro fue posible gracias al trabajo conjunto de diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Agricultura y la Agregaduría Agrícola de Chile en India, además del trabajo técnico desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que permitió obtener la certificación zoosanitaria necesaria para acceder a este mercado.