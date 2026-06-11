Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron la reapertura del cruce internacional para este jueves, luego de estar cerrado desde el lunes en la tarde debido al pronóstico del nevadas que se cumplió especialmente el miércoles, cuando la acumulación llegó a 30 centímetros, especialmente del lado chileno.
El Paso Cristo Redentor vuelve a operar tras dos días cerrado por nevadas
Después de las nevadas en la alta montaña, el Paso Cristo Redentor vuelve a funcionar este jueves debido a que están dadas las condiciones para el tránsito
A través de un comunicado, los coordinadores argentinos y chilenos del paso a Chile informaron que la reapertura quedó fijada para las 11 del lado argentino y las 10 del lado chileno para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.
El cierre será a las 21 del lado argentino y hasta las 20 en el lado chileno debido al horario de invierno.
Desde la noche las máquinas de Vialidad Nacional de argentina y sus pares del vecino país trabajaron para despejar la calzada en ambos lados tras las nevadas para que estuviesen en condiciones para este jueves.
Lo que se viene para el Paso Cristo Redentor
El pronóstico del tiempo para este jueves indica que habrá buen tiempo en la alta montaña se espera una temperatura que rondará los 18 grados bajo cero.
Es posible que el viernes o sábado haya nevadas nuevamente y pueda afectar el tránsito por el Paso Cristo Redentor.