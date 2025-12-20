Está en Chile y es una de las playas de aguas turquesas más hermosas de la región

playa Iquique El mar de Iquique tiene aguas frías, debido a la corriente de Humboldt.

Chile: la playas de aguas turquesas y arena blanca

Iquique es una ciudad costera ubicada en la región de Tarapacá, a orillas del Pacífico. Quienes viajan desde Mendoza, Argentina, tienen que recorrer aproximadamente 1.800 kilómetros, lo que equivale a unas 24 horas de viaje en coche, dependiendo del recorrido y los pasos fronterizos.

Los viajeros que prefieren acortar el viaje, prefieren volar desde Mendoza hacia Santiago de Chile y de ahí hasta Iquique. De esta forma, son menos horas para llegar a disfrutar de las vacaciones con sol y mar.

Uno de los grandes atractivos de Iquique son sus playas de aguas turquesas, un color que contrasta de forma impactante con el paisaje desértico que la rodea. Playa Cavancha es la más famosa, con arenas claras, aguas tranquilas y servicios turísticos que la convierten en el corazón del verano iquiqueño.

Iquique se destaca por su clima cálido y seco, así que ideal para viajar en cualquier momento del año, aunque las aguas se ponen más frías en invierno. Cabe destacar que esta región es un destino muy popular para deportes acuáticos como surf, kitesurf y parapente, gracias a sus vientos constantes.

iquique Donde empieza la playa hay senderos para los deportistas que disfrutan de hacer caminatas, running o andar en bicicleta.

La ciudad también ofrece atractivos culturales y comerciales, como la Zona Franca, el casco histórico y paseos costeros perfectos para recorrer al atardecer. Quienes quieren un destino que combina naturaleza, ciudad y mar, pueden pasar las vacaciones en Iquique y conocer una joya del norte de Chile.