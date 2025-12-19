La playa de Chile que tiene aguas azules idílicas, bosques profundos y queda a pocas horas de Mendoza

playa zapallar chile Las playas de Zapallar están rodeadas de cerros verdes.

Según Google Maps, hay 400 kilómetros desde Mendoza Capital hasta Zapallar, así que quienes optan por un viaje en auto se demoran poco más de seis horas y veinte minutos para llegar. Obviamente, el tiempo del viaje puede extenderse teniendo en cuenta las paradas para descansar, cargar combustible o los trámites en la aduana.

Uno de los encantos de Zapallar es que tiene una playa que está rodeada de cerros verdes, así que los viajeros que descansan en la arena o se refrescan en el océano, de fondo tienen una vista única y rodeada de naturaleza.

Otro atractivo de Zapallar es que tiene un paseo costero perfecto para caminar al atardecer con vistas increíbles al océano Pacífico. También, se puede disfrutar de los deportes náuticos suaves, como kayak, o explorar pequeñas caletas cercanas. El pueblo mantiene un perfil bajo, con restaurantes de cocina local y cafés con vista al mar.

playa de zapallar Zapallar ofrece unas playas tranquilas y familiares.

Visitar este destino es ideal para quienes buscan descanso y un clima más íntimo que otras playas más concurridas como Viña del Mar o La Serena. Su combinación de mar, tranquilidad y paisajes la convierte en una excelente opción para los mendocinos que quieren pasar sus vacaciones en Chile.