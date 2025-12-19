La playa de Chile que tiene aguas azules idílicas, bosques profundos y queda a pocas horas de Mendoza

Chile es uno de los destinos favoritos de los mendocinos que quieren unas vacaciones en la playa, con descanso y buena gastronomía. Cruzar la cordillera hacia el país trasandino resulta una escapada accesible y muy tentadora, ya que para llegar hasta la costa argentina se necesitan muchas más horas de viaje.
Para los mendocinos, Chile queda cerca y bien conectado. El Paso Internacional Los Libertadores permite llegar rápidamente a múltiples ciudades costeras, ya sea para una escapada larga o unas vacaciones tranquilas. La buena noticia es que este destino ofrece una enorme variedad de playas tanto para quienes buscan fiesta y juventud o un viaje en familia.
Playas de Chile: Zapallar
Entre las joyas del litoral se destaca la playa de Zapallar, uno de los balnearios más pintorescos de Chile. Este destino se encuentra en la región de Valparaíso, a unos 170 kilómetros de Santiago, y es conocida por su ambiente elegante, su arquitectura cuidada y su entorno natural.
Según Google Maps, hay 400 kilómetros desde Mendoza Capital hasta Zapallar, así que quienes optan por un viaje en auto se demoran poco más de seis horas y veinte minutos para llegar. Obviamente, el tiempo del viaje puede extenderse teniendo en cuenta las paradas para descansar, cargar combustible o los trámites en la aduana.
Uno de los encantos de Zapallar es que tiene una playa que está rodeada de cerros verdes, así que los viajeros que descansan en la arena o se refrescan en el océano, de fondo tienen una vista única y rodeada de naturaleza.
Otro atractivo de Zapallar es que tiene un paseo costero perfecto para caminar al atardecer con vistas increíbles al océano Pacífico. También, se puede disfrutar de los deportes náuticos suaves, como kayak, o explorar pequeñas caletas cercanas. El pueblo mantiene un perfil bajo, con restaurantes de cocina local y cafés con vista al mar.
Visitar este destino es ideal para quienes buscan descanso y un clima más íntimo que otras playas más concurridas como Viña del Mar o La Serena. Su combinación de mar, tranquilidad y paisajes la convierte en una excelente opción para los mendocinos que quieren pasar sus vacaciones en Chile.