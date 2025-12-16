José Luis Daza, vice de Caputo, podría convertirse en ministro de Economía de Kast en Chile

Caputo, que había sumado a Daza a su equipo en setiembre de 2024, dijo que "seguramente" José Antonio Kast le ofreció un cargo a su viceministro. Y que lo incentivó a que haga "lo que el desafío le provoque".

De Argentina a Chile, el camino de José Luis Daza

Respecto a la propuesta de Kast y a la probable decisión de su actual vice, Caputo no dudó. “Lo voy a apoyar”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.

Si bien no se conocieron más detalles, trascendidos indican que la oferta de Kast a Daza probablemente se traduzca en un megaministerio. Es decir, que vaya más allá de Economía, para abarcar también Energía y Minería.

En tanto, en la red social X, Caputo afirmó que mantuvo un “excelente encuentro con el Presidente electo @joseantoniokast y su ministro Jorge Quiroz”. Asesor económico de Kast, Quiroz es también parte del armado del equipo económico que se completa con el Ministerio de Hacienda.

“Muchas cosas para trabajar juntos ambos países en beneficio de nuestros pueblos!”, concluyó Caputo.