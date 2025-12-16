La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto a su equipo, presentó en un roadshow ante más de 20 inversores la licitación de 17 áreas hidrocarburíferas en Mendoza. La iniciativa busca atraer capital privado y revitalizar el sector con un modelo de licitación continua y fuertes incentivos fiscales y regulatorios.
Jimena Latorre presentó ante más de 20 empresas la licitación de 17 áreas hidrocarburíferas
La ministra de Energía y Ambiente expuso las áreas de exploración y explotación de Mendoza en un roadshow organizado junto al CFI en Buenos Aires
La presentación se realizó este martes en Buenos Aires durante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde la ministra Latorre destacó el trabajo sostenido del Gobierno provincial para generar condiciones que hagan de Mendoza un destino atractivo para la inversión privada en energía. "Si a la industria le va bien, a los gobiernos y a la sociedad también les va bien", afirmó.
El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, explicó que la estrategia provincial se centra en 3 ejes: sostener el desarrollo convencional alargando la vida útil de los campos maduros, expandir el desarrollo de crudo pesado y acelerar la exploración no convencional en Vaca Muerta Norte.
La licitación de 17 áreas de hidrocarburos
El llamado a licitación incluye 12 áreas de exploración y 5 de explotación, distribuidas en las Cuencas Cuyana y Neuquina. Entre las áreas de exploración se destacan Zampal, Puesto Pozo Cercado Occidental (Cuenca Cuyana), Atuel Exploración Sur y Norte, Los Parlamentos, Boleadero y Chachahuen Norte (Cuenca Neuquina).
Las áreas de explotación, como Atamisqui y El Manzano, corresponden a bloques con descubrimientos comprobados e infraestructura existente, lo que permite una rápida puesta en valor. Atamisqui, por ejemplo, ha registrado una producción acumulada significativa de petróleo y gas, y es una de las que se espera reactivar con nuevas inversiones.
El modelo de licitación continua, que permite convocar a concursos públicos en cualquier momento del año, se combina con la eliminación de cánones por renta extraordinaria y de producción, así como incentivos a la reinversión. También se suma flexibilidad operativa mediante figuras como la Iniciativa Privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica (AET).
Esta estrategia busca ampliar la producción, recuperar la actividad en campos maduros y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo para los mendocinos, reafirmando el posicionamiento de la provincia como un destino confiable y atractivo para la inversión energética en Argentina.
Trabajo público-privado para atraer inversiones
El modelo que mostró ante inversores el equipo del Ministerio de Energía y Ambiente combina incentivos fiscales y herramientas regulatorias para mejorar la competitividad.
Incluye la eliminación del canon por renta extraordinaria y del canon extraordinario de producción. Incorpora incentivos a la reinversión orientados al desarrollo de los campos y a la ampliación de la infraestructura existente.
Suma además una mayor flexibilidad operativa a través de figuras como la Iniciativa Privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica (AET). Estas herramientas permiten acelerar los procesos de análisis y adjudicación, reducir la carga burocrática, acortar los plazos de decisión y generar condiciones más atractivas para la inversión de riesgo, especialmente en las etapas exploratorias.