Jimena Latorre presentó ante más de 20 empresas la licitación de 17 áreas hidrocarburíferas

lucas erio El director de Hidrocarburos, Lucas Erio, explicó que la estrategia del Gobierno para atraer inversiones en materia hidrocarburífera. Foto: gentileza prensa de Gobierno

La licitación de 17 áreas de hidrocarburos

El llamado a licitación incluye 12 áreas de exploración y 5 de explotación, distribuidas en las Cuencas Cuyana y Neuquina. Entre las áreas de exploración se destacan Zampal, Puesto Pozo Cercado Occidental (Cuenca Cuyana), Atuel Exploración Sur y Norte, Los Parlamentos, Boleadero y Chachahuen Norte (Cuenca Neuquina).

Las áreas de explotación, como Atamisqui y El Manzano, corresponden a bloques con descubrimientos comprobados e infraestructura existente, lo que permite una rápida puesta en valor. Atamisqui, por ejemplo, ha registrado una producción acumulada significativa de petróleo y gas, y es una de las que se espera reactivar con nuevas inversiones.

El modelo de licitación continua, que permite convocar a concursos públicos en cualquier momento del año, se combina con la eliminación de cánones por renta extraordinaria y de producción, así como incentivos a la reinversión. También se suma flexibilidad operativa mediante figuras como la Iniciativa Privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica (AET).

Esta estrategia busca ampliar la producción, recuperar la actividad en campos maduros y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo para los mendocinos, reafirmando el posicionamiento de la provincia como un destino confiable y atractivo para la inversión energética en Argentina.

Trabajo público-privado para atraer inversiones

El modelo que mostró ante inversores el equipo del Ministerio de Energía y Ambiente combina incentivos fiscales y herramientas regulatorias para mejorar la competitividad.

Incluye la eliminación del canon por renta extraordinaria y del canon extraordinario de producción. Incorpora incentivos a la reinversión orientados al desarrollo de los campos y a la ampliación de la infraestructura existente.

Suma además una mayor flexibilidad operativa a través de figuras como la Iniciativa Privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica (AET). Estas herramientas permiten acelerar los procesos de análisis y adjudicación, reducir la carga burocrática, acortar los plazos de decisión y generar condiciones más atractivas para la inversión de riesgo, especialmente en las etapas exploratorias.