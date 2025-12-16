Quedó preso el estafador serial que intentó vender a 25.000 dólares un auto alquilado

ministerio publico fiscal El Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva del estafador serial. Foto: Poder Judicial de Mendoza

El estafador con seudónimo de Los Simpson

Bajo el seudónimo Rodrigo Flander -nombre similar al de uno de los personajes de Los Simpson- Rodrigo Raía publicitó en la plataforma Marketplace de Facebook la venta de un Toyota Corolla usado, de pocos kilómetros de recorrido.

Esto fue confirmado por Ticheli quien explicó que para este negocio que ofrecía el estafador, apareció un interesado que se contactó con "Flander".

"La víctima y el estafador acordaron la entrega de una moto Ducati y una suma de dólares para completar los 25.000 dólares requeridos por el falso vendedor", contó el investigador.

El fiscal Ticheli detalló que la irregularidad saltó "con el formulario 08 supuestamente firmado por la titular registral del Toyota. Un escribano le advirtió al comprador que el documento no era el que suministra el Colegio Notarial".

"Entonces -agregó- el estafado hizo la denuncia en la zona Este y allí comenzó el trabajo de la Policía de Investigaciones regional para luego pasar a la Fiscalía de Delitos Económicos".

El funcionario judicial destacó que con la documentación reunida se dictó el pedido de captura de Raía. Además se logró la recuperación de la moto para restituirla a su dueño.

Al revisar los antecedentes del detenido, el fiscal encontró que el sujeto contaba ya con tres condenas por estafas lo que fue determinante para que el Ministerio Público Fiscal pidiera la prisión preventiva, finalmente dictaminada días atrás por la jueza Dolores Ramón.

De acuerdo con el fiscal la maniobra de Raía incluía vender la moto que le había entregado la víctima y hacerse con un capital antes de que "saltara" que el auto que puso a la venta pertenecía a una empresa de renta de automóviles.

La Justicia está tratando ahora de determinar la participación de un cómplice que sería hermano de Raía.