Un accidente vial se registró este martes en Potrerillos, cuando un vehículo volcó en la Ruta 82, justo a la salida del túnel del Dique Potrerillos. El incidente dejó a sus ocupantes con lesiones y provocó la obstrucción parcial de la calzada, generando complicaciones en el tránsito.
Una camioneta volcó en Potrerillos y un tramo de la Ruta 82 está intransitable
Desde Gendarmería pidieron precaución a quienes transiten por la Ruta 82. Hay personas lesionadas
El siniestro ocurrió en la transitada Ruta 82, en el tramo que sale del túnel del Dique Potrerillos, cerca de las 22.30. Tras el vuelco, el rodado quedó en la vía, interrumpiendo media calzada y generando demoras en el flujo vehicular en la zona.
Inmediatamente, personal de emergencia, incluyendo efectivos policiales y servicios de salud, se desplazaron al lugar para brindar asistencia a los lesionados y coordinar el tránsito. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre la identidad de los ocupantes ni la gravedad de sus heridas.
Las autoridades recomiendan a los conductores circular con extrema precaución por el sector hasta que se normalice la situación y finalicen las pericias correspondientes para determinar las causas del vuelco.