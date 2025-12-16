Una camioneta volcó en Potrerillos y un tramo de la Ruta 82 está intransitable

El siniestro ocurrió en la transitada Ruta 82, en el tramo que sale del túnel del Dique Potrerillos, cerca de las 22.30. Tras el vuelco, el rodado quedó en la vía, interrumpiendo media calzada y generando demoras en el flujo vehicular en la zona.

Inmediatamente, personal de emergencia, incluyendo efectivos policiales y servicios de salud, se desplazaron al lugar para brindar asistencia a los lesionados y coordinar el tránsito. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre la identidad de los ocupantes ni la gravedad de sus heridas.