La propuesta mendocina para la reforma laboral que fue rechazada por Milei

Cornejo, en desacuerdo con esa postura, argumentó que el costo fiscal por la falta de ingreso de contribuciones patronales al sistema sería a futuro (para los nuevos empleos), no en el presente.

“No se dejaría de recaudar nada de lo que se está recaudando hasta ahora, porque, como es a futuro, el costo fiscal sería a partir de los nuevos empleos”, explicó Cornejo.

En defensa de su proyecto, el gobernador también cuestionó al Ejecutivo nacional: “El Estado también tiene que tomar algún riesgo, aflojar la mano con impuestos y sacar el pie del acelerador del costo fiscal, porque si no, no hay ningún incentivo a futuro para nuevas inversiones”.

Y comparó: “La verdad que el RIGI también es un costo fiscal a futuro y, sin embargo, lo apoyamos”.

Cornejo sugirió también que el rechazo a su propuesta podría estar protegiendo a los sindicatos, ya que se trata de dejar de cobrar aportes a los sindicatos (además de impuestos) por un año para el empleo joven.

Alfredo Cornejo insistirá con su aporte a la reforma laboral

A pesar de no haber sido incluida en el proyecto final de reforma laboral, Cornejo indicó que intentarán impulsar esta propuesta complementaria para el empleo joven tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.