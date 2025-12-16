Alfredo Cornejo y su equipo de trabajo presentaron en el Consejo de Mayo una propuesta de promoción del empleo joven que quedó fuera del proyecto de reforma laboral. El gobernador reveló que su iniciativa estaba dirigida a jóvenes de menos de 30 años a quienes les cuesta iniciarse en el ámbito laboral, pero fue rechazada por el presidente Javier Milei.
La propuesta mendocina para la reforma laboral que fue rechazada por Milei
La iniciativa de promoción del empleo joven de Alfredo Cornejo y su equipo no le cerró al gobierno nacional. Los motivos y el malestar del gobernador
Según explicó en diálogo con la prensa, la propuesta de empleo joven que Mendoza llevó a la mesa del Consejo de Mayo consiste en que no se realicen contribuciones patronales ni sindicales durante el primer año de vínculo, como incentivo para fomentar la contratación de menores de 30.
Por qué Javier Milei desechó la propuesta de Alfredo Cornejo para la reforma laboral
El gobernador lamentó que el gobierno nacional no haya aceptado esta propuesta de empleo joven debido a que, según le explicaron desde Casa Rosada, implica un "costo fiscal" que la Nación no está dispuesta a afrontar.
Cornejo, en desacuerdo con esa postura, argumentó que el costo fiscal por la falta de ingreso de contribuciones patronales al sistema sería a futuro (para los nuevos empleos), no en el presente.
“No se dejaría de recaudar nada de lo que se está recaudando hasta ahora, porque, como es a futuro, el costo fiscal sería a partir de los nuevos empleos”, explicó Cornejo.
En defensa de su proyecto, el gobernador también cuestionó al Ejecutivo nacional: “El Estado también tiene que tomar algún riesgo, aflojar la mano con impuestos y sacar el pie del acelerador del costo fiscal, porque si no, no hay ningún incentivo a futuro para nuevas inversiones”.
Y comparó: “La verdad que el RIGI también es un costo fiscal a futuro y, sin embargo, lo apoyamos”.
Cornejo sugirió también que el rechazo a su propuesta podría estar protegiendo a los sindicatos, ya que se trata de dejar de cobrar aportes a los sindicatos (además de impuestos) por un año para el empleo joven.
Alfredo Cornejo insistirá con su aporte a la reforma laboral
A pesar de no haber sido incluida en el proyecto final de reforma laboral, Cornejo indicó que intentarán impulsar esta propuesta complementaria para el empleo joven tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.