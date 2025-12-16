Esteban Allasino anunció la construcción de una terminal exprés en Luján sobre Azcuénaga y Acceso Sur

esteban allasino intendente lujan de cuyo El intendente Esteban Allasino encabezó el acto de inauguración de una rotonda que los lujaninos esperaban desde 1978. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La rotonda de Azcuénaga y Acceso Sur, la más esperada

Esteban Allasino contó "que llevamos ya 45 rotondas inauguradas en Luján de Cuyo pero esta es especial, simbólica. Es que fue prometida a los lujaninos en 1978 cuando se habilitó el Acceso Sur".

"Era la rotonda más esperada porque les cambiará la vida a los lujaninos", agregó el funcionario.

Respecto de la terminal exprés el intendente recordó que "Luján es el departamento de Mendoza que más ha crecido en los últimos años. Es que cada vez más mendocinos eligen nuestro departamento para vivir. Y eso está bien, pero hay que darles recursos y comodidades".

Embed - Inauguraciòn de rotonda Acceso Sur y Azcuénaga, Luján

En la terminal exprés la personas podrán espera en un refugio, con paradas conectadas que incluirán un sonador tecnológico y cámaras 360 para cuidar la seguridad

Allasino aclaró que "no será para que los micros pernocten o paren a abastercerse de combustibles, sino para que suban y bajen pasajeros".

rotonda calle azcuenaga lujan de cuyo Imagen aérea de la nueva rotonda. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La nueva rotonda

La nueva rotonda ubicada en la intersección de calle Azcuénaga y Acceso Sur (Ruta Nacional 40) es una intervención considerada "estratégica que transforma uno de los principales puntos de ingreso y egreso del departamento, mejorando la seguridad vial, la circulación y la imagen urbana".

Perimitirá ordenar el tránsito en un sector históricamente congestionado.

El proyecto incluyó, además, una serie de mejoras complementarias: nuevas veredas, paradas de colectivos más seguras, trabajos de drenaje y una puesta en valor integral del entorno. La intervención continúa la misma lógica urbana aplicada en otros accesos del departamento, como Boedo y Aráoz, consolidando un modelo de ingreso más ordenado, funcional y seguro .

Uno de los aspectos destacados de la obra es la revalorización del espacio central de la rotonda, donde se puso en valor la emblemática hoja de cepa malbec, acompañada ahora por la figura de un racimo de uvas. Un gesto simbólico que refuerza la identidad de Luján de Cuyo como tierra del Malbec y puerta de entrada al departamento, con el Cordón del Plata como marco natural.