Esteban Allasino anunció la construcción de una terminal exprés en Luján sobre Azcuénaga y Acceso Sur

El intendente de Luján, Esteban Allasino, anunció este martes que en el inicio de 2026 comenzará la construcción de una terminal exprés colindante a la flamante rotonda de Azcuénaga y Acceso Sur, que acaba de ser inaugurada.
El jefe comunal indicó que el objetivo es relocalizar el acceso de los colectivos de media y larga distancia en lo que pasará a ser ahora el ingreso principal a la ciudad cabecera del departamento.
Allasino dijo que la rotonda que se habilitó era una obra esperada desde 1978 por los vecinos cuando se terminó de construir el Acceso Sur.
La rotonda de Azcuénaga y Acceso Sur, la más esperada
Esteban Allasino contó "que llevamos ya 45 rotondas inauguradas en Luján de Cuyo pero esta es especial, simbólica. Es que fue prometida a los lujaninos en 1978 cuando se habilitó el Acceso Sur".
"Era la rotonda más esperada porque les cambiará la vida a los lujaninos", agregó el funcionario.
Respecto de la terminal exprés el intendente recordó que "Luján es el departamento de Mendoza que más ha crecido en los últimos años. Es que cada vez más mendocinos eligen nuestro departamento para vivir. Y eso está bien, pero hay que darles recursos y comodidades".
Allasino aclaró que "no será para que los micros pernocten o paren a abastercerse de combustibles, sino para que suban y bajen pasajeros".
La nueva rotonda
La nueva rotonda ubicada en la intersección de calle Azcuénaga y Acceso Sur (Ruta Nacional 40) es una intervención considerada "estratégica que transforma uno de los principales puntos de ingreso y egreso del departamento, mejorando la seguridad vial, la circulación y la imagen urbana".
Perimitirá ordenar el tránsito en un sector históricamente congestionado.
El proyecto incluyó, además, una serie de mejoras complementarias: nuevas veredas, paradas de colectivos más seguras, trabajos de drenaje y una puesta en valor integral del entorno. La intervención continúa la misma lógica urbana aplicada en otros accesos del departamento, como Boedo y Aráoz, consolidando un modelo de ingreso más ordenado, funcional y seguro .
Uno de los aspectos destacados de la obra es la revalorización del espacio central de la rotonda, donde se puso en valor la emblemática hoja de cepa malbec, acompañada ahora por la figura de un racimo de uvas. Un gesto simbólico que refuerza la identidad de Luján de Cuyo como tierra del Malbec y puerta de entrada al departamento, con el Cordón del Plata como marco natural.