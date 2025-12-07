Durante gran parte de este 2025, el apodo del Pájaro ha sonado con fuerza en el Valle de Uco. No solamente en la boca de personas que viven en el departamento de Tunuyán, sino también en los pasillos de Tribunales ya que se empezaron a acumular denuncias por estafas en su contra. Y en los últimos días, hubo avances en esas causas ya que fue imputado.
Imputaron y allanaron la casa del Pájaro, un presunto estafador serial
La Justicia avanzó en la acusación formal contra el hombre que está denunciado por un puñado de estafas en inversiones
Este hombre, del cual se reserva su identidad porque hasta el momento no ha sido imputado en la causa, se dedicaba a captar inversores prometiendo un buen porcentaje de ganancias mensuales y hasta en dólares -ver más abajo-. Sin embargo, en los primeros meses de 2025, 3 personas denunciaron que se dejaron de efectuar los pagos y se concretó una estafa.
Además de esas primeras acusaciones formales, corría el rumor por todo Tunuyán que más personas habían resultado damnificados pero no se animaban a denunciarlo por temor a represalias o a algún tipo de exposición. Sin embargo, en el último tiempo se acumularon otras 3 víctimas en el expediente, según comentaron fuentes judiciales.
De hecho, el fin de semana pasado se realizaron algunos allanamientos en domicilios vinculados al Pájaro, donde personal policial se llevó varios elementos pero especialmente documentación que podría ser importante para la causa.
Además, el fiscal del Valle de Uco, Pablo Fossarolli, avanzó en la imputación en 2 de las causas que tiene en sus manos. Los pesquisas están tratando de dilucidar en el resto de los expedientes si efectivamente hubo un ardid del presunto estafador serial o si se trató de una inversión arriesgada donde las partes perdieron plata o hasta un incumplimiento contractual que debe ser dirimido en la Justicia Civil.
Presunto estafador serial
Los denunciantes del Pájaro aseguraron, palabras más palabras menos, que le entregaron importantes sumas de dinero al supuesto inversor y durante los primeros meses recibieron el pago de los intereses acordados pero en un momento se cortó. El hombre era conocido en Tunuyán por dedicarse al cambio de dólares y otras actividades financieras, por lo que era fácil ganarse la confianza de sus clientes.
Uno de los supuestos estafados aseguró que le entregó una importante suma de dinero en dólares al Pájaro, quien los iba a invertir en un fondo y le prometía una ganancia mensual del 5% en moneda extranjera, algo totalmente lejano a los números de los mercados bancarios y financieros. Si bien durante 3 años recibió los pagos, de un día para el otro dejó de percibir las ganancias.