Imputaron y allanaron la casa del Pájaro, un presunto estafador serial

El caso contra el presunto estafador serial se está investigando en Tunuyán.

De hecho, el fin de semana pasado se realizaron algunos allanamientos en domicilios vinculados al Pájaro, donde personal policial se llevó varios elementos pero especialmente documentación que podría ser importante para la causa.

Además, el fiscal del Valle de Uco, Pablo Fossarolli, avanzó en la imputación en 2 de las causas que tiene en sus manos. Los pesquisas están tratando de dilucidar en el resto de los expedientes si efectivamente hubo un ardid del presunto estafador serial o si se trató de una inversión arriesgada donde las partes perdieron plata o hasta un incumplimiento contractual que debe ser dirimido en la Justicia Civil.

Presunto estafador serial

Los denunciantes del Pájaro aseguraron, palabras más palabras menos, que le entregaron importantes sumas de dinero al supuesto inversor y durante los primeros meses recibieron el pago de los intereses acordados pero en un momento se cortó. El hombre era conocido en Tunuyán por dedicarse al cambio de dólares y otras actividades financieras, por lo que era fácil ganarse la confianza de sus clientes.

Uno de los supuestos estafados aseguró que le entregó una importante suma de dinero en dólares al Pájaro, quien los iba a invertir en un fondo y le prometía una ganancia mensual del 5% en moneda extranjera, algo totalmente lejano a los números de los mercados bancarios y financieros. Si bien durante 3 años recibió los pagos, de un día para el otro dejó de percibir las ganancias.