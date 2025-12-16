El oficial cerró en alza al igual que el dólar blue que superó la barrera de los $1.500

dolar El dólar oficial registró un incremento de $15 este martes. Foto: Noticias Argentinas

El dólar minorista y el resto de las cotizaciones financieras

Con el nuevo esquema, el ministro de Economía recalcó que “de acá en adelante la inflación tiene que bajar”, ya que el programa económico “ha probado ser el más robusto de la época moderna”, en declaraciones a un programa de streaming.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.

El dólar mayorista se ubicó en $1.455, aumentó 0,9% y quedó a $64 del techo cambiario (actualmente en $1.519,02).

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró una suba del 0,78% hasta tocar los $1.501,5, y el Contado Con Liquidación (CCL) se movió casi en el mismo sentido hasta pisar los $1.542,4 (0,91%). Y el dólar tarjeta o turista quedó en $1.924.