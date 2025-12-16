El oficial cerró en alza al igual que el dólar blue que superó la barrera de los $1.500

Luego de arrancar la semana estable respecto al último cierre, la cotización del dólar oficial finalizó este martes con un incremento de $15 en relación al lunes. De esta manera, se ofreció a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en las pizarras del Banco Nación, la cifra más alta en lo que va de diciembre.
En tanto que el dólar blue aumentó $20 - lo que representó una suba del 1,37% en la jornada- y superó el techo de los $1.500 en las cuevas de la city mendocina. Así se acortó la brecha con el minorista a apenas $20. En este caso, la divisa estadounidense se comercializó a $1.480 para la compra y a $1.504 para la punta vendedora.
El alza del dólar se registró en medio de los anuncios que hizo el Banco Central sobre el nuevo cambio en la banda de flotación y su objetivo de acumular más de U$S10.000 millones de reservas para el 2026. La misma estará anclada al último dato de inflación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El dólar minorista y el resto de las cotizaciones financieras
Con el nuevo esquema, el ministro de Economía recalcó que “de acá en adelante la inflación tiene que bajar”, ya que el programa económico “ha probado ser el más robusto de la época moderna”, en declaraciones a un programa de streaming.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.
El dólar mayorista se ubicó en $1.455, aumentó 0,9% y quedó a $64 del techo cambiario (actualmente en $1.519,02).
En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP registró una suba del 0,78% hasta tocar los $1.501,5, y el Contado Con Liquidación (CCL) se movió casi en el mismo sentido hasta pisar los $1.542,4 (0,91%). Y el dólar tarjeta o turista quedó en $1.924.