Le depositaron 3 millones de dólares por error y decidió devolverlos

dolares

“Francamente, no te lo puedo decir por una cuestión sencilla. No había forma, por más que tocara la aplicación, de saber si esos millones de dólares eran de otra persona o era un error del banco o era un error de quien sea. El dinero estaba ahí, eran bonos del Estado argentino y, bueno, así fue. Hoy a la mañana me contactaron con el banco. Lo que hice ayer a la tarde fue una captura de pantalla y ahí figuraban unos pesos, 57 mil y pico de pesos, más los 3 millones y pico de los bonos del Estado”, siguió.

Y prosiguió cuando le preguntaron si podría haber hecho “una avivada” con la plata: “Yo soy oficial, soy comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Y son cosas que te enseñan en tu casa y que te enseñan en la Fuerza Aérea. Y todos saben lo que cobramos los militares. No tenemos fortuna, pero vivimos. Y ese monto nunca lo íbamos a tener. Y además no tenía forma de decir ‘che, esto es mío’. Pero me llamaron de todos lados, porque ahora yo tengo que dar mis explicaciones en el ARCA por los movimientos y tengo que ir a la UIF”.

Fuente: eltrecetv.com.ar