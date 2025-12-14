Un hombre de 30 años atravesó dos provincias con 90 kilos de cocaína

Después, arribó a Monte Quemado, Copo. Lejos de detenerse, atropelló a dos gendarmes. Uno terminó fracturado en un brazo y hospitalizado.

Así, sobrevino una persecución por la ruta nacional 16. Tres horas después, la 4 x 4 apareció en Roque Sáenz Peña, Chaco.

Los policías le hicieron señas. El misionero abandonó la camioneta y se internó en el monte. Detrás fueron los policías de Tránsito y Seguridad Vial y le dieron alcance, 200 metros adelante.

Ya reducido, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. La camioneta presentaba número de motor, chasis y plaquetas originales, pero con cédula de identificación apócrifa.

Un gendarme incluyó en la inspección a un perro antinarcótico. Y el animal delató a Kalenok. Olfateó la droga y expuso uno de los bancos de cemento que se había dañado por los golpes en la ruta.

En minutos, los gendarmes confirmaron envoltorios de nylon transparente literalmente asomándose en las pesadas estructuras de cemento. Sin vueltas, bajó la cabeza resignado, quizá entregado a un final para él nada bueno.

Kalenok tendría antecedentes por drogas. De su prontuario se destaca un operativo en 2024. Habría sido apresado en Paraguay por robo de autos y tráfico de drogas en la Triple Frontera.

El operativo se concretó en Ciudad del Este. Los agentes desbarataron una banda acusada de integrar una organización delictiva e incautó una camioneta robada en Argentina.

Uno de los detenidos era Kalenok. Todos residían en Misiones, pero uno era chaqueño, tres misioneros y el quinto, brasileño.

Fueron detenidos sobre la avenida San Blas de Ciudad del Este, a un kilómetro del puente de la Amistad, cuando se desplazaban en una camioneta Citroën Berlingo y una camioneta Toyota Hilux. Este último vehículo había sido robado en Argentina.

Tratándose de 90 kilos, los voceros sugirieron que casi seguro la 4 x 4 era respaldada por un puntero que literalmente desapareció.

Fuente: elliberal.com.ar