En Argelia garantizan que la Selección argentina quedará expulsada del Mundial

Si eso llega a suceder, según indica el reglamento de la FIFA, el ente presidido por Chiqui Tapia sufriría la descalificación al próximo Mundial ya que contempla esa decisión si la federación de fútbol de un país está siendo controlada por el estado.

Fue así que el medio Algeria Actu Foot publicó que Argentina "podría ser descalificada de la Copa del Mundo, lo que le permitiría a Argelia obtener directamente 3 puntos". Y fue un paso más allá al garantizar que con los tres puntos recibidos por el partido que no jugará con la Selección argentina solo le bastaría con un empate para "llegar a los 4 puntos y terminar como mejor tercero y clasificarse a los 16vos de final".

Por su lado, Africa Foot United se sumó a esos rumores y publicaron: "El partido de Argelia con Argentina podría verse amenazado por el riesgo de exclusión de la Albiceleste, envuelta en una importante causa judicial por lavado de dinero y evasión fiscal".

Además, TSA Algérie también escribió: "Un fuerte rival de la selección argelina en la primera ronda del Mundial de 2026 podría ser excluido del torneo debido a un escándalo".

Allanamientos AFA diciembre 2025 policía federal La Selección argentina y una problemática impensada.

La Selección argentina puede verse afectada por los allanamientos

El procedimiento comprendió la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por otro lado, la medida se da en el marco de un antagonismo creciente entre el gobierno nacional y la gestión de Chiqui Tapia, titular de la AFA que está distanciado de la gestión Milei.