Huracán Las Heras anunció la llegada de un refuerzo antes de jugar frente a Juventud Unida

Embed - C.A. Huracan Las Heras on Instagram: ", Ante la lesión de Emir Álvarez y haciendo uso de la posibilidad reglamentaria de incorporar un reemplazo, Huracán suma un viejo conocido de la casa. Fernando Cortés vuelve a vestir nuestros colores para afrontar lo que viene, aportando su experiencia, compromiso y sentido de pertenencia. ¡Bienvenido nuevamente, Chiche! Que sea un gran regreso junto a toda la familia de Huracán. #VamosPorTodo #HuracánEsFamilia " View this post on Instagram

Huracán Las Heras presentó al Chiche Fernando Cortés

Huracán Las Heras presentó este sábadoen las redes sociales al mediocampista ofensivo.

"Ante la lesión de Emir Álvarez y haciendo uso de la posibilidad reglamentaria de incorporar un reemplazo, Huracán suma un viejo conocido de la casa. Fernando Cortés vuelve a vestir nuestros colores para afrontar lo que viene, aportando su .experiencia, compromiso y sentido de pertenencia. ¡Bienvenido nuevamente, Chiche! Que sea un gran regreso junto a toda la familia de Huracán", dijo el Globo en las redes.

Fernando Cortés llega en el lugar de Emir Álvarez, quien sufrió una rotura de los ligamentos y tendrá varios meses de recuperación. El ex volante del CEC y Gimnasia y Esgrima podría sumar algunos minutos este domingo ante Juventud Unida, de San Luis.

Huracán Las Heras tendrá un domingo de estreno en el banco de suplentes

Huracán Las Heras este domingo desde las 16 se presentará en su estadio ante Juventud Unida de San Luis. En este partido tendrá el estreno de Pablo Jofré como entrenador, quien llega en el lugar de Sergio Arias.

El Globo lleva dos derrotas seguidas y buscará volver al triunfo en el Federal A en el reencuentro con su público tras dos partidos en condición de visitante.