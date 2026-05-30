Huracán Las Heras anunció la llegada de un refuerzo antes de jugar frente a Juventud Unida

Huracán Las Heras presentó este sábado en sus redes sociales a un nuevo refuerzo para el Torneo Federal A antes de jugar este domingo ante Juventud Unida, de San Luis, de local. Se trata de Fernando Cortés, quien ya jugó en el club.
Huracán Las Heras confirmó este sábado la contratación de un nuwvo refuerzo para la continuidad del torneo Federal A
Huracán Las Heras presentó este sábado en sus redes sociales a un nuevo refuerzo para el Torneo Federal A antes de jugar este domingo ante Juventud Unida, de San Luis, de local. Se trata de Fernando Cortés, quien ya jugó en el club.
Huracán Las Heras, que tuvo una semana movida tras la salida del entrenador Sergio Toti Arias y la llegada de Pablo Jofré, confirmó a su primer refuerzo en la continuidad del torneo Federal A. Este domingo se jugarán los partidos correspondientes de la segunda de las revanchas.
Huracán Las Heras presentó este sábadoen las redes sociales al mediocampista ofensivo.
"Ante la lesión de Emir Álvarez y haciendo uso de la posibilidad reglamentaria de incorporar un reemplazo, Huracán suma un viejo conocido de la casa. Fernando Cortés vuelve a vestir nuestros colores para afrontar lo que viene, aportando su .experiencia, compromiso y sentido de pertenencia. ¡Bienvenido nuevamente, Chiche! Que sea un gran regreso junto a toda la familia de Huracán", dijo el Globo en las redes.
Fernando Cortés llega en el lugar de Emir Álvarez, quien sufrió una rotura de los ligamentos y tendrá varios meses de recuperación. El ex volante del CEC y Gimnasia y Esgrima podría sumar algunos minutos este domingo ante Juventud Unida, de San Luis.
Huracán Las Heras este domingo desde las 16 se presentará en su estadio ante Juventud Unida de San Luis. En este partido tendrá el estreno de Pablo Jofré como entrenador, quien llega en el lugar de Sergio Arias.
El Globo lleva dos derrotas seguidas y buscará volver al triunfo en el Federal A en el reencuentro con su público tras dos partidos en condición de visitante.