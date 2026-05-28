Pablo Jofré, nuevo DT de Huracán Las Heras: "Estoy muy feliz de llegar a un club grande y que exige mucho"

Sobre su llegada a Huracán Las Heras, afirmó: "Se dio por intermedio del presidente Cristian Chandías y estoy agradecido por la confianza que han depositado en mí. Llego a un club grande, que exige y eso me gusta, es un lindo desafío. Voy a tener una hinchada seguidora de mi lado y es muy importante. Será el jugador Número 12 que va a empujar para lograr los 3 puntos"

Con respecto al plantel que se encontró, afirmó: "Estamos de cabeza en el día a día con los jugadores, enfocados en lo que viene que es Juventud Unida y a los jugadores en estos días los he visto con mucha predisposición al trabajo. Huracán Las Heras merece más de los puntos que tiene y vamos a tratar de afianzar lo que venía haciendo el Toti Arias. Estamos con mucha confianza en que los jugadores contra Juventud Unida van a dar una buena respuesta".

Huracán Las Heras.1

"Quedan muchas fechas y nosotros estamos ilusionados en competir y estar lo más arriba posible. El hincha verá un equipo que irá a buscar el arco de enfrente, como en todos los equipos que hemos conducido. Un equipo que va a jugar con las mismas ganas del hincha", cerró el ex entrenador de Gutiérrez Sport Club y Huracán de San Rafael.

La palabra de Pablo Jofré