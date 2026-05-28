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Torneo Federal A

Pablo Jofré, nuevo DT de Huracán Las Heras: "Estoy muy feliz de llegar a un club grande y que exige mucho"

Pablo Jofré asumió como entrenador de Huracán Las Heras y tendrá su debut este domingo de local ante Juventud Unida de San Luis

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo Jofré el  entrenador de Huracán Las Heras tiene el desafío de sacar  al equipo  adelante.

Pablo Jofré el  entrenador de Huracán Las Heras tiene el desafío de sacar  al equipo  adelante.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Pablo Jofré ya inició una nueva etapa como entrenador de Huracán Las Heras en el Torneo Federal A y su estreno oficial será el próximo domingo por la 12da fech frente a Juventud Unida de San Luis, en el estadio General San Martín.

El DT transmitió las sensaciones de su llegada al Globo tras la salida del Toti Arias y sus primeros días a cargo del plantel.

Jofre entrenamiento.1

Sobre su llegada a Huracán Las Heras, afirmó: "Se dio por intermedio del presidente Cristian Chandías y estoy agradecido por la confianza que han depositado en mí. Llego a un club grande, que exige y eso me gusta, es un lindo desafío. Voy a tener una hinchada seguidora de mi lado y es muy importante. Será el jugador Número 12 que va a empujar para lograr los 3 puntos"

Con respecto al plantel que se encontró, afirmó: "Estamos de cabeza en el día a día con los jugadores, enfocados en lo que viene que es Juventud Unida y a los jugadores en estos días los he visto con mucha predisposición al trabajo. Huracán Las Heras merece más de los puntos que tiene y vamos a tratar de afianzar lo que venía haciendo el Toti Arias. Estamos con mucha confianza en que los jugadores contra Juventud Unida van a dar una buena respuesta".

Huracán Las Heras.1

"Quedan muchas fechas y nosotros estamos ilusionados en competir y estar lo más arriba posible. El hincha verá un equipo que irá a buscar el arco de enfrente, como en todos los equipos que hemos conducido. Un equipo que va a jugar con las mismas ganas del hincha", cerró el ex entrenador de Gutiérrez Sport Club y Huracán de San Rafael.

La palabra de Pablo Jofré

PABLO JOFRE - DT HSR 280526

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