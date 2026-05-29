Mendoza facilita los trámites para que emprendedores registren sus producciones hogareñas

El "paraguas" legal que protege al emprendedor mendocino

A diferencia de otras jurisdicciones del país, Mendoza cuenta desde 2012 con una legislación específica que busca integrar a quienes trabajan desde la informalidad por necesidad o para sumar un "mango" extra a fin de mes.

Frente a las dudas comunes sobre las exigencias municipales que suelen asfixiar a los pequeños proyectos familiares antes de que empiecen a caminar, Lorena Meschini aclaró cómo funciona el sistema de promoción: "Si se acercan a nosotros y nosotros le emitimos la credencial de que está inscripto en el registro de las unidades de economía social, él puede vender en forma directa. Lo vamos a acompañar. Lo que no va a poder hacer es dejarle la sopaipilla al kiosquero o almacenero del barrio", diferenció la funcionaria sobre el límite del beneficio, que no permite intermediarios.

Lorena Meschini, directora de Economía Social Lorena Meschini, directora de Economía Social

Actualmente hay 10.526 trabajadores registrados, pero desde la dirección estiman que el universo real es al menos cuatro veces mayor: "Calculamos un promedio de cuatro personas por unidad productiva. O sea que habría más de 40.000 personas vinculadas directamente con nosotros o con los municipios. Sin embargo, calculamos que por lo menos tiene que haber cuatro veces más de lo que está registrado", analizó la directora.

El carnet clave y el paso a paso del trámite

Para quienes deciden empezar a cocinar o fabricar en sus hogares, el proceso para estar en regla no requiere de grandes inversiones de infraestructura, sino de una validación de aptitud sanitaria y de autoría.

"En el caso de nuestra provincia, lo primero que pedimos es la manipulación de alimentos. Esto es un carnet que pasó a reemplazar la vieja libreta sanitaria, tiene validez por 3 años, está avalado a nivel nacional y lo emite la provincia y los municipios. Con eso ya tenés como una base para poder producir y vender siempre en forma directa", precisó la directora de Economía Social.

Respecto a la velocidad del trámite y la burocracia, la funcionaria llevó tranquilidad a quienes no se manejan bien con la tecnología o no tienen conectividad: "El registro te puede llegar en el día. Completás un formulario online y, en el caso de que no lo puedas completar, tenemos un equipo que va todo el tiempo a los departamentos y hasta te hacemos la visita domiciliaria porque esto requiere un acompañamiento técnico".

Lorena Meschini, Lorena Meschini detalló el paso a paso para comercializar productos caseros en Mendoza

Luego del registro, los proyectos pasan por una comisión categorizadora: "Queremos ver qué es lo que estás produciendo para certificar que realmente sos vos la que hace la sopaipilla, el locro o los alfajores. También puede ser un servicio, como la señora que hace uñas a domicilio. Con ese certificado ya podés vender en ferias o eventos", no en cualquier lugar.

Un sector impulsado por mujeres jefas de hogar

La demanda de inscripciones no se detiene, refleja los cambios de época y las urgencias del presupuesto diario. Al ser consultada sobre el perfil de quienes hoy se acercan a regularizar su actividad, la funcionaria aportó un dato clave sobre el componente social del programa.

"Lo que nosotros hemos notado es que hay gente que se está inscribiendo como para complementar los ingresos que tal vez ya tiene. Y además hay un dato muy importante que venimos relevando y trabajando hace mucho tiempo, que es que el 70% de estas unidades productivas están encabezadas por mujeres".

Lorena Meschini detalló como comercializar productos en Mendoza Crecen los emprendimientos para complementar ingresos y la mayoría son liderados por mujeres

Además, Lorena Meschini destacó el impacto social y comercial que se genera cuando el vecino elige el circuito alternativo: "En Mendoza hubo un cambio de hábito en el consumo. Entendamos que si le estamos comprando a este tipo de emprendedores estamos contribuyendo al desarrollo local de forma directa".

Cómo asesorarse o iniciar el registro para poder vender de forma legal y tranquila: