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Huracán Las Heras confirmó la llegada del entrenador Pablo Jofré tras la salida del Toti Arias

Huracán Las Heras anunció la llegada de Pablo Jofré como nuevo entrenador de Huracán Las Heras. Este martes asumirá el nuevo DT tras la salida del Toti Arias

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo Jofré es el nuevo entrenador de Huracán Las Heras.

Pablo Jofré es el nuevo entrenador de Huracán Las Heras.

Este lunes fue un día movido en Huracán Las Heras, ya que al mediodía se confirmó la salida del técnico Sergio Toti Arias y por la noche se definió la llegada del nuevo DT. Se trata de Pablo Jofré, el entrenador que viene de dirigir a Huracán de San Rafael en el Torneo Regional Amateur.

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Hurac&aacute;n Las Heras necesita volver al triunfo en el Federal A.

Huracán Las Heras necesita volver al triunfo en el Federal A.

El club emitió un comunicado donde confirmó la contratación del nuevo entrenador, que asumirá este martes en reemplazo del Toti Arias, en el predio del Globo, donde conocerá a los jugadores.

El comunicado de Huracán Las Heras

Comunicado Huracán las heras.

Cuándo será el debut de Pablo Jofré en Huracán Las Heras

El debut de Pablo Jofré será el próximo será el próximo domingo por la 12ª fecha, segunda de las revanchas. Allí Huracán Las Heras jugará desde las 16 frente a Juventud Unida de San Luis. Este encuentro tendrá lugar en el estadio General San Martín, donde el Globo volverá a jugar de local tras dos partidos en condición de visitante.

Así está Huracán las Heras en la tabla de posiciones en el Federal A

El Globo se ubica sexto en la tabla de posiciones con diez puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas en este Torneo Federal A.

Huracán Las Heras contrató a un entrenador que tiene un importante recorrido en el fútbol de ascenso y que llega con el desafío de levantar al equipo en este Torneo Federal A.

El Globo lleva dos derrotas seguidas

El equipo lasherino lleva dos derrotas seguidas en el Federal A, ante FADEP y Argentino de Monte Maíz, en condición de visitante. Ahora jugará ante Juventud Unida en el reencuentro con sus hinchas en el estadio General San Martín, donde se espera una buena convocatoria como cada vez que actúa de local.

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