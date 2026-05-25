Huracán Las Heras confirmó la llegada del entrenador Pablo Jofré tras la salida del Toti Arias

El comunicado de Huracán Las Heras

Comunicado Huracán las heras.

Cuándo será el debut de Pablo Jofré en Huracán Las Heras

El debut de Pablo Jofré será el próximo será el próximo domingo por la 12ª fecha, segunda de las revanchas. Allí Huracán Las Heras jugará desde las 16 frente a Juventud Unida de San Luis. Este encuentro tendrá lugar en el estadio General San Martín, donde el Globo volverá a jugar de local tras dos partidos en condición de visitante.

Así está Huracán las Heras en la tabla de posiciones en el Federal A

El Globo se ubica sexto en la tabla de posiciones con diez puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas en este Torneo Federal A.

Huracán Las Heras contrató a un entrenador que tiene un importante recorrido en el fútbol de ascenso y que llega con el desafío de levantar al equipo en este Torneo Federal A.

El Globo lleva dos derrotas seguidas

El equipo lasherino lleva dos derrotas seguidas en el Federal A, ante FADEP y Argentino de Monte Maíz, en condición de visitante. Ahora jugará ante Juventud Unida en el reencuentro con sus hinchas en el estadio General San Martín, donde se espera una buena convocatoria como cada vez que actúa de local.