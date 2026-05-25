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Copa Libertadores

Cuándo juega el líder Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Bolívar. El Azul es el cómodo líder del Grupo C del certamen

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia se prepara para afrontar el partido ante Bolívar de Bolivia.
Independiente Rivadavia se prepara para afrontar el partido ante Bolívar de Bolivia.

Independiente Rivadavia se prepara para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América ante Bolívar de Bolivia, de visitante, más precisamente en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. El Azul del Parque, que es el cómodo líder del Grupo C del certamen continental, afrontará ese duelo de la sexta fecha el próximo miércoles desde las 21.30.

En un principio el conjunto dirigido por Alfredo Jesús Berti debía jugar en La Paz, que tiene 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar, pero finalmente el cotejo tendrá lugar en Santa Cruz, que tiene 420 metros. La modificación responde a los conflictos sociales en La Paz, que impidieron garantizar la seguridad en el Hernando Siles.

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Berti llevó a la Lepra a hacer una muy buena Copa Libertadores.

Berti llevó a la Lepra a hacer una muy buena Copa Libertadores.

En el cotejo ida jugado el 7 de abril pasado en el estadio Malvinas Argentinas, la Lepra venció a Bolívar por 1 a 0 con un gol marcado al minuto de juego por Matías Fernández (la Conmebol le dio el tanto al arquero Carlos Lampe en contra). El delantero marcó un gol histórico, el primero del Azul del Parque en el certamen continental.

Independiente Rivadavia ya está en octavos de final

El equipo leproso, que ya se clasificó como primero de su grupo a octavos, viene de golear a La Guaira de Venezuela por 4 a 2, con tres goles del paraguayo Álex Arce -la restante conquista fue de Sebastián Villa-.

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Sebastián Villa y Álex Arce han sido fundamentales en Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa y Álex Arce han sido fundamentales en Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia lleva 13 unidades, lo siguen Bolívar y Fluminense de Brasil (ambos buscan la clasificación) con 5 y cierra las posiciones La Guaira (tiene menos chances de acceder a octavos) con 3.

Los ocho equipos que finalicen primeros en sus respectivos grupos se cruzarán con los ocho que finalicen segundos, sin importar la cantidad de puntos que hayan obtenido en la fase inicial.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tendrán lugar entre el 11 y el 20 de agosto. Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo una semana después, del 18 al 20 de agosto.

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