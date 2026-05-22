Atento, Independiente Rivadavia: cuándo se definen los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores

Los 8 equipos que finalicen primeros en sus respectivos grupos se cruzarán con los 8 que finalicen segundos, sin importar la cantidad de puntos que hayan obtenido en la fase inicial.

Además, no habrá restricciones para que se crucen clubes de un mismo país ni tampoco que se hayan clasificado en el mismo grupo, es decir que la Lepra podría volver a encontrarse con Fluminense, Bolívar o Deportivo La Guaira.

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto. Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta se llevarán a cabo una semana después, del 18 al 20 de agosto.

Los posibles rivales de Independiente Rivadavia en octavos de final

Los equipos que pueden terminar segundos en sus respectivos grupos son los siguientes: Independiente Medellín o Estudiantes; Tolima, Universitario de Perú o Nacional de Uruguay; Bolívar, Fluminense o La Guaira; Universidad Católica, Cruzeiro o Boca; Platense o Independiente Santa Fe; Mirassol o Liga de Quito y Rosario Central o Independiente del Valle.

Las posiciones de la Copa Libertadores 2026