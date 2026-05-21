Alex Arce, el goleador de Independiente Rivadavia, sumó otra pelota para su hijo en la Copa Libertadores

La felicidad por los tres puntos y el crecimiento de la Lepra

Para Arce, lo más valioso de la jornada fue asegurar la victoria y mantener la racha positiva de un club que viene rompiendo moldes tras su reciente ascenso a la máxima categoría: "Obviamente muy contento por el presente, más por el equipo porque venimos bien. Venimos con la mentalidad de poder llevarnos los tres puntos y creo que hicimos un gran partido."

Alex Arce (2) Arce lleva 8 goles en la Copa y 6 fueron a La Guaira.

"El equipo viene creciendo bastante bien. Muy contento de ser parte de este grupo... Venimos trabajando bien, esperemos seguir así, seguir por este camino y conseguir cosas importantes.", dijo el delantero con su habitual tranquilidad.

Al ser consultado sobre el logro personal de quedar en la cima de los goleadores de América, el delantero repartió elogios entre sus compañeros: "Como dije, contento por el presente. Venimos trabajando para eso y es gracias al equipo también, gracias a los compañeros, así que nada, contento por eso."

Embed - Alex Arce, el goleador de la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia

Alex Arce y otra pelota para Alessandro

Como marca la tradición, tras meter 3 goles el delantero quiso llevarse el balón del partido a su casa, aunque el desenlace tuvo una pequeña complicación logística que se solucionó gracias a la utilería del club. Al final, el destino de la pelota ya está sellado: "Sí, me la quise llevar pero bueno, no me la quisieron dar y la tuve que pedir a nuestro utilero... Va obviamente para mi hijo (Alessandro) que está en casa, así que le llevo una pelota más.", dijo Arce quien ya atesora dos pelotas de esta Copa Libertadores.

Arce Fernandez Con la pelota y Mati Fernández, su asistidor.

El sueño del Mundial 2026

Independiente Rivadavia vive un momento inédito al tener a dos de sus figuras (Alex Arce y Sebastián Villa) en el radar de sus selecciones nacionales de cara al Mundial 2026.

Embed - HAT-TRICK DE ÁLEX ARCE PARA MANTENER EL INVICTO EN LA COPA | La Guaira 2-4 Ind. Rivadavia | RESUMEN

El paraguayo reconoció lo que esto significa tanto en lo personal como para la institución del Parque General San Martín: "Obviamente que sí, es muy importante para nosotros y, más que nada, también para el club, eso es muy importante. Venimos trabajando bien, como dije es gracias a ellos (sus compañeros) también el presente que estoy teniendo, así que nada, vamos a ver qué pasa y ojalá podamos estar ahí."