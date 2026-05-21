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Independiente Rivadavia, invicto y entre los mejores de América: las posiciones de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia prolongó en Caracas su invicto en la Copa Libertadores 2026, está clasificado primero y es uno de los mejores equipos del torneo continental.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Lepra sigue ganando en la Copa.

La Lepra sigue ganando en la Copa.

Independiente Rivadavia prolongó en Caracas su invicto en la Copa Libertadores 2026, ya está clasificado primero en su grupo y es uno de los mejores equipos en lo que va del torneo continental.

La Lepra goleó a Deportivo La Guaira y llegó a 13 puntos en 5 fechas (ganó 4 y empató 1) dentro de las que convirtió 12 goles y recibió sólo 5. Una campaña impecable del equipo de Alfredo Berti en su primera experiencia a nivel internacional.

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Villa hizo un golazo y lider&oacute; a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

Villa hizo un golazo y lideró a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

El conjunto azul, aunque este jueves vistió de blanco, comparte el Top 3 de América nada menos que con Rosario Central (9 goles a favor y el arco invicto) y Flamengo (11 goles a favor y 2 en contra), equipo al que la Conmebol le dio los puntos del encuentro suspendido ante Independiente Medellín (se lo dio ganado por 3 a 0) por incidentes provocados por los hinchas colombianos.

El otro equipo que puede llegar a 13 puntos es Corinthians si le gana esta noche en Montevideo a Peñarol.

Independiente Rivadavia y todos los clasificados a octavos de final

Antes de completarse la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores la Lepra encabeza el listado de equipos que ya están clasificados a los octavos de final.

Los otros equipos en esa condición son: Flamengo, Coquimbo Unido, Corinthians, Cerro Porteño, Mirassol, Liga de Quito, Rosario Central e Independiente del Valle.

Las posiciones de la Copa Libertadores 2026

  • Grupo A: Flamengo 13; DIM 7, Estudiantes 6 y Cusco 1
  • Grupo B: Coquimbo Unido 10, Tolima 7, Universitario de Perú y Nacional 5.
  • Grupo C: Independiente Rivadavia 13; Bolívar y Fluminense 5; La Guaira 3
  • Grupo D: Cruzeiro 8, Boca y Universidad Católica 7; y Barcelona 3.
  • Grupo E: Corinthians 10; Platense 7; Independiente Santa Fe 5 y Peñarol 2.
  • Grupo F: Cerro Porteño 10, Palmeiras 8, Sporting Cristal 6 y Junior 4.
  • Grupo G: Mirassol 12, Liga de Quito 9, Lanús 6 y Always Ready 3.
  • Grupo H: Rosario Central 13, Independiente del Valle 10, Universidad Central 6 y Libertad 0

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