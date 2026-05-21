Independiente Rivadavia, invicto y entre los mejores de América: las posiciones de la Copa Libertadores

El conjunto azul, aunque este jueves vistió de blanco, comparte el Top 3 de América nada menos que con Rosario Central (9 goles a favor y el arco invicto) y Flamengo (11 goles a favor y 2 en contra), equipo al que la Conmebol le dio los puntos del encuentro suspendido ante Independiente Medellín (se lo dio ganado por 3 a 0) por incidentes provocados por los hinchas colombianos.

El otro equipo que puede llegar a 13 puntos es Corinthians si le gana esta noche en Montevideo a Peñarol.

Independiente Rivadavia y todos los clasificados a octavos de final

Antes de completarse la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores la Lepra encabeza el listado de equipos que ya están clasificados a los octavos de final.

Los otros equipos en esa condición son: Flamengo, Coquimbo Unido, Corinthians, Cerro Porteño, Mirassol, Liga de Quito, Rosario Central e Independiente del Valle.

Las posiciones de la Copa Libertadores 2026