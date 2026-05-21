Independiente Rivadavia prolongó en Caracas su invicto en la Copa Libertadores 2026, ya está clasificado primero en su grupo y es uno de los mejores equipos en lo que va del torneo continental.
Independiente Rivadavia, invicto y entre los mejores de América: las posiciones de la Copa Libertadores
Independiente Rivadavia prolongó en Caracas su invicto en la Copa Libertadores 2026, está clasificado primero y es uno de los mejores equipos del torneo continental.
La Lepra goleó a Deportivo La Guaira y llegó a 13 puntos en 5 fechas (ganó 4 y empató 1) dentro de las que convirtió 12 goles y recibió sólo 5. Una campaña impecable del equipo de Alfredo Berti en su primera experiencia a nivel internacional.
El conjunto azul, aunque este jueves vistió de blanco, comparte el Top 3 de América nada menos que con Rosario Central (9 goles a favor y el arco invicto) y Flamengo (11 goles a favor y 2 en contra), equipo al que la Conmebol le dio los puntos del encuentro suspendido ante Independiente Medellín (se lo dio ganado por 3 a 0) por incidentes provocados por los hinchas colombianos.
El otro equipo que puede llegar a 13 puntos es Corinthians si le gana esta noche en Montevideo a Peñarol.
Independiente Rivadavia y todos los clasificados a octavos de final
Antes de completarse la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores la Lepra encabeza el listado de equipos que ya están clasificados a los octavos de final.
Los otros equipos en esa condición son: Flamengo, Coquimbo Unido, Corinthians, Cerro Porteño, Mirassol, Liga de Quito, Rosario Central e Independiente del Valle.
Las posiciones de la Copa Libertadores 2026
- Grupo A: Flamengo 13; DIM 7, Estudiantes 6 y Cusco 1
- Grupo B: Coquimbo Unido 10, Tolima 7, Universitario de Perú y Nacional 5.
- Grupo C: Independiente Rivadavia 13; Bolívar y Fluminense 5; La Guaira 3
- Grupo D: Cruzeiro 8, Boca y Universidad Católica 7; y Barcelona 3.
- Grupo E: Corinthians 10; Platense 7; Independiente Santa Fe 5 y Peñarol 2.
- Grupo F: Cerro Porteño 10, Palmeiras 8, Sporting Cristal 6 y Junior 4.
- Grupo G: Mirassol 12, Liga de Quito 9, Lanús 6 y Always Ready 3.
- Grupo H: Rosario Central 13, Independiente del Valle 10, Universidad Central 6 y Libertad 0