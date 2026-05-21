Los hinchas de Independiente Rivadavia cruzaron el continente para alentar a su equipo en la Copa Libertadores

En unos 20' los micros que trasladaron a los hinchas recorrieron los 6,5 km. hasta el estadio y los hinchas visitantes, cantando y con globos azules, empezaron a ponerle clima al encuentro ante La Guaira.

Embed - Los hinchas de la Lepra llegan al estadio en Caracas

El fanatismo por la Lepra no tiene fronteras

Xavier Mota es venezolano y su hija Ailín nació en Mendoza ya que vivieron durante 3 años en la provincia se hicieron fanáticos de la Lepra.

Viajaron desde Maracaibo hasta Caracas para ver a los jugadores en la puerta del hotel sin la certeza de si podrán ingresar al estadio.

Embed - Xavier y Ailín, venezolanos e hinchas de Independiente Rivadavia

De traje para otra noche de Copa

El Estadio Olímpico de la UCV, es público, fue inaugurado en 1951, forma parte de la Ciudad Universitaria de Caracas, tiene capacidad para 24.264 espectadores y sirve como sede al Deportivo La Guaira, Metropolitanos y la Universidad Central.

Con ese destino salió del hotel para cubrir un trayecto de unos 6 kilómetros el plantel de la Lepra, vestido con los elegantes trajes azules que usaron en el viaje a Brasil y no faltaron algunas boinas ya características en el equipo de Alfredo Berti.

Embed - Los jugadores de la Lepra rumbo al estadio en Caracas

Equipo confirmado con dos cambios

Alfredo Berti dispuso dos cambios para enfrentar a Deportivo La Guaira y confirmó los ingresos de Juan Manuel Elordi y Gonzalo Ríos en lugar de Ezequiel Bonifacio y Matías Fernández.

Los once serán Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Leonard Costa, Elordi; Tomás Bottari, José Florentín; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Ríos; Alex Arce.

Embed EL LÍDER INDEPENDIENTE RIVADAVIA VISITA A DEPORTIVO LA GUAIRA EN VENEZUELA



Independiente Rivadavia ya se encuentra en tierras venezolanas a la espera de su partido ante Deportivo La Guaira por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El compromiso será este jueves,… pic.twitter.com/gFvwkFcGyC — Diario UNO Mendoza (@diariouno) May 21, 2026

Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia por Radio Nihuil

Independiente Rivadavia ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores antes de visitar este jueves a Deportivo La Guaira.

El encuentro, que está programado para las 19 hora argentina, contará con transmisión de Radio Nihuil, con los relatos de Rodrigo Ríos, desde la capital venezolana.