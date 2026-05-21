La revolución Mourinho llegará al Real Madrid: qué hará con Mastantuono, los egos y el fracaso

mourinho real madrid José Mourinho va por su segundo ciclo en el Real Madrid.

La revolución Mourinho llegará al Real Madrid y afectará a tres jugadores argentinos

El equipo español está acéfalo porque los egos han destrozado el vestuario, carecer de títulos durante dos años provocaron una crisis institucional profunda y las contrataciones millonarias no han dado en el clavo, lo que despertó el malestar de los hinchas que están acostumbrados a dar vueltas olímpicas.

Frente a esto el presidente del Real Madrid no anduvo con vueltas y encontró en la figura de José Mourinho a la persona ideal para ordenar el vestuario y encarrilar al plantel en la senda del triunfo. Para ello el entrenador de 63 años no andará con rodeos y se viene una revolución que dejará huella.

Una de esas decisiones afectará directamente a tres jugadores que son parte de la Selección argentina:

Franco Mastantuono : el ex jugador de River podría ser cedido para que pueda lograr su adaptación en un equipo con menos presiones.

: el ex jugador de River podría ser cedido para que pueda lograr su adaptación en un equipo con menos presiones. Nicolás Paz: el Real Madrid activará la cláusula de recompra cercana a los 9 millones de euros tras su exitoso paso por el Como de Italia.

Enzo Fernández: la obsesión del conjunto blanco podría llegar luego de su participación en el Mundial.

Nico Paz (1) Nico Paz la rompió en el Como y ahora buscará hacer lo propio en el Real Madrid.

10 jugadores del Real Madrid podrían ser vendidos

La revolución conlleva una renovación, por lo que 10 jugadores podrían salir de la Casa Blanca del fútbol mundial en el próximo mercado de pases:

Eduardo Camavinga: el francés se quedó sin Mundial por su bajo desempeño. Federico Valverde: comenzó a integrar la lista luego de su altercado con Aurélien Tchouaméni; no obstante, Mourinho apostaría al jugador uruguayo. Dani Ceballos: defensor central de bajo nivel. Andriy Lunin: arquero ucraniano que no será considerado como recambio de Thibaut Courtois. Dani Carvajal: realizó una fiesta de despedida y su futuro es una incógnita. David Alaba: finaliza su contrato en junio y deja atrás un sueldo de 25 millones de euros. Ferland Mendy: se volvió a lesional y analiza su retiro. Gonzalo: el Borussia Dortmund desea comprar su ficha, pero los 60 millones solicitados por el Real Madrid fueron considerados "excesivos". Fran García: el lateral continuaría su carrera lejos del Real. Vinicius Jr.: el contrato del brasileño vence en junio de 2027 y la institución buscará venderlo; en caso de no lograrlo, no le renovará.

mastantuono madrid Franco Mastantuono dejará el Real Madrid, al menos, por un tiempo.

Cuándo llegará Mourinho al Real Madrid

Mourinho tiene en el Benfica una cláusula de rescisión que se puede activar entre los próximos 10 días a la última presentación del equipo portugués en la temporada 2025/26, es decir, hasta el 26 de mayo de 2026.

Teniendo en cuenta las arcas que maneja el conjunto blanco es que los números en la mesa son relativamente bajos; es que el Real Madrid pagará una cláusula de rescisión de 3 millones de euros que, según Sky Sport Italia, ya fue activada el pasado lunes 18 de mayo.

Los rumores indican que el entrenador portugués firmará con un contrato que se extenderá durante dos años, aunque por el momento no hay precisiones con respecto a los detalles de dicha operación.