Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Real Madrid y las redes estallaron: "Es que es malísimo"

El ex River jugó 77 minutos en la victoria del conjunto merengue por 2 a 0 con tantos del juvenil Gonzalo y el inglés Jude Bellingham, aunque el partido estuvo marcado por algunas banderas y gestos de los hinchas contra el presidente Florentino Pérez, quien el martes brindó una rueda de prensa que generó mucha polémica.

Volviendo a Mastantuono fue su partido número 10 como titular en La Liga, a lo que hay que sumarle otros 2 en la Copa del Rey y 4 en la Champions League. En total disputó 33 partidos, marcó 3 goles, aportó una asistencia y completó 1.390 minutos. Números que indican que es muy probable que en la temporada que viene sea cedido a préstamo.

Ya sin chances de conseguir un título y con el segundo puesto asegurado en La Liga el Real Madrid jugará el domingo con el Sevilla y culminará la temporada el sábado 23 ante el Athletic de Bilbao.

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Qué dijeron las redes sociales de la actuación de Franco Mastantuono

"Con el perdón pero yo no creo que Mastantuono llegue a nada, ojala me equivoque, pero no veo nada destacable de él. NADA" (@baqp7)

"Los que dicen que Mastantuono es malísimo no saben de fútbol, lo siento, dijeron lo mismo de Benzemá, de Vinicius y de tantos que sus bocas hablarán contra ellos mismos" (@Jaimillo_06)

mastantuono 3

"A todo esto, ¿a qué club pretendes encasquetar como cedido a Mastantuono? De España me salen un Sevilla o un Villarreal como muchísimo" (@LukerKing)

"Estamos en mayo y Mastantuono sigue igual. Se le ha comido la falta de precisión y el ritmo le ha arrollado, porque no sostiene dos contactos a la precisión que se necesita" (@Blayasensat)

"O sea, están diciendo en DAZN que Mastantuono no sabe qué tipo de jugador es. No es extremo porque no tiene velocidad ni regate, no puede jugar por dentro porque básicamente no tiene técnica. Entonces, qué hostias vieron en él para estar aquí!?" (@alba_gil1)