Godoy Cruz con buenas noticias para visitar a Los Andes por la Primera Nacional

Godoy Cruz tomó aire tras ganarle a Racing de Córdoba, en el Feliciano Gambarte, en el debut de Pablo De Muner como DT y se prepara para jugar este sábado ante Los Andes, en Lomas de Zamora.
Godoy Cruz se prepara para visitar este sábado desde las 15 ante Los Andes con tres regresos importantes para Pablo De Muner
Godoy Cruz tomó aire tras ganarle a Racing de Córdoba, en el Feliciano Gambarte, en el debut de Pablo De Muner como DT y se prepara para jugar este sábado ante Los Andes, en Lomas de Zamora.
El choque entre el Expreso y los Milrayitas será dirigido por Fabrizio Llobet y se jugará este sábado desde las 15 en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, En este encuentro el DT tendrá a disposición a tres jugadores importantes para el equipo.
Para visitar a Los Andes el Tomba podrá contar con Mateo Mendoza y Nahuel Brunet los dos zagueros centrales que no jugaron frente a Racing de Córdoba por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla en el partido ante el Deportivo Morón.
En el choque ante la Academia cordobesa Esteban Burgos y Tomás Rossi tuvieron un buen nivel como zagueros centrales.
El delantero Nahuel Ulariaga ya está en condiones de volver en el Tomba tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de la cancha por 3 partidos ya que el último encuentro que jugó fue ante San Miguel, en el Gambarte, el pasado 18 de abril
Roberto Ramírez, Lucas Arce, Burgos, Mendoza y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Axel Rodríguez, Axel Rodríguez y Matías Ramírez serían los once titulares del Tomba. De todos modos, en la práctica de este viernes el entrenador confirmará el equipo y luego el plantel viajará a Buenos Aires vía aérea para esperar el encuentro ante Los Andes, el segundo de De Muner, como DT del Tomba.