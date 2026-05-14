Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Godoy Cruz con buenas noticias para visitar a Los Andes por la Primera Nacional

Godoy Cruz se prepara para visitar este sábado desde las 15 ante Los Andes con tres regresos importantes para Pablo De Muner

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz tras el triunfo ante Racing de Córdoba, se prepara para jugar de visitante ante Los Andes.

Godoy Cruz tras el triunfo ante Racing de Córdoba, se prepara para jugar de visitante ante Los Andes.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz tomó aire tras ganarle a Racing de Córdoba, en el Feliciano Gambarte, en el debut de Pablo De Muner como DT y se prepara para jugar este sábado ante Los Andes, en Lomas de Zamora.

El choque entre el Expreso y los Milrayitas será dirigido por Fabrizio Llobet y se jugará este sábado desde las 15 en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, En este encuentro el DT tendrá a disposición a tres jugadores importantes para el equipo.

pab lo de Muner.
Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz arrancó con un triunfo ante Racing de Córdoba, en su debut.

Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz arrancó con un triunfo ante Racing de Córdoba, en su debut.

Tres retornos en Godoy Cruz

Para visitar a Los Andes el Tomba podrá contar con Mateo Mendoza y Nahuel Brunet los dos zagueros centrales que no jugaron frente a Racing de Córdoba por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla en el partido ante el Deportivo Morón.

En el choque ante la Academia cordobesa Esteban Burgos y Tomás Rossi tuvieron un buen nivel como zagueros centrales.

Nahuel Ulariaga

Nahuel Ulariaga también está en condiciones de volver

El delantero Nahuel Ulariaga ya está en condiones de volver en el Tomba tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de la cancha por 3 partidos ya que el último encuentro que jugó fue ante San Miguel, en el Gambarte, el pasado 18 de abril

Roberto Ramírez, Lucas Arce, Burgos, Mendoza y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Axel Rodríguez, Axel Rodríguez y Matías Ramírez serían los once titulares del Tomba. De todos modos, en la práctica de este viernes el entrenador confirmará el equipo y luego el plantel viajará a Buenos Aires vía aérea para esperar el encuentro ante Los Andes, el segundo de De Muner, como DT del Tomba.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas