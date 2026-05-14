Godoy Cruz con buenas noticias para visitar a Los Andes por la Primera Nacional

Tres retornos en Godoy Cruz

Para visitar a Los Andes el Tomba podrá contar con Mateo Mendoza y Nahuel Brunet los dos zagueros centrales que no jugaron frente a Racing de Córdoba por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla en el partido ante el Deportivo Morón.

En el choque ante la Academia cordobesa Esteban Burgos y Tomás Rossi tuvieron un buen nivel como zagueros centrales.

Nahuel Ulariaga Axel Lloret / Diario UNO

Nahuel Ulariaga también está en condiciones de volver

El delantero Nahuel Ulariaga ya está en condiones de volver en el Tomba tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de la cancha por 3 partidos ya que el último encuentro que jugó fue ante San Miguel, en el Gambarte, el pasado 18 de abril

Roberto Ramírez, Lucas Arce, Burgos, Mendoza y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Axel Rodríguez, Axel Rodríguez y Matías Ramírez serían los once titulares del Tomba. De todos modos, en la práctica de este viernes el entrenador confirmará el equipo y luego el plantel viajará a Buenos Aires vía aérea para esperar el encuentro ante Los Andes, el segundo de De Muner, como DT del Tomba.