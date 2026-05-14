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Copa Argentina: cómo siguen los 16avos de final tras la ajustada clasificación de Platense

Platense derrotó por penales a San Martín de San Juan en el partido que disputaron por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

Por UNO
Platense pasó con lo justo.

Platense pasó con lo justo.

Platense derrotó por 4-3 en la tanda de penales a San Martín de San Juan, luego de empatar sin goles al final de los 90 minutos reglamentarios, en el partido que disputaron en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

En la tanda decisiva el “Calamar” tuvo 100% de efectividad con los goles del delantero Guido Mainero, los defensores Mateo Mendía y Agustín Lagos y el extremo Franco Zapiola.

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Platense avanzó por penales a octavos de final de la Copa Argentina.

Platense avanzó por penales a octavos de final de la Copa Argentina.

Por su lado, para el conjunto sanjuanino convirtieron el atacante Nazareno Funez y los defensores Julián Marchio y Hernán Zuliani, mientras que el arquero Nicolás Sumavil detuvo los tiros del mediocampista Diego “Pulpo” González y del lateral Federico Murillo.

Con el triunfo, el equipo de Vicente López avanzó a los octavos de final, instancia en la que esperará por el ganador entre Instituto y Lanús.

Embed - Platense 0 (4) - (3) 0 San Martín de San Juan | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)

Miércoles 20/5

  • A las 17 Talleres vs. Atlético Tucumán, en Rosario

Día y horario a confirmar

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Unión vs. Independiente
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Instituto vs. Lanús
  • Boca vs. Sarmiento

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