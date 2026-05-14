Copa Argentina: cómo siguen los 16avos de final tras la ajustada clasificación de Platense

Por su lado, para el conjunto sanjuanino convirtieron el atacante Nazareno Funez y los defensores Julián Marchio y Hernán Zuliani, mientras que el arquero Nicolás Sumavil detuvo los tiros del mediocampista Diego “Pulpo” González y del lateral Federico Murillo.

Con el triunfo, el equipo de Vicente López avanzó a los octavos de final, instancia en la que esperará por el ganador entre Instituto y Lanús.

Embed - Platense 0 (4) - (3) 0 San Martín de San Juan | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0

3 - Acassuso 0 Deportivo Morón 1 - Midland 2

2 Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0

2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0 Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)

1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4) Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)

Miércoles 20/5

A las 17 Talleres vs. Atlético Tucumán, en Rosario

Día y horario a confirmar