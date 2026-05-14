Nada de prelista: la Selección de Francia confirmó la lista con los 26 convocados al Mundial 2026

Al plantel de Didier Deschamps, que ya era muy fuerte y competitivo, se le suman nombres de un presente tremendo como Désiré Doué y Michael Olise, quienes se robaron todas las miradas en el Viejo Continente.

Un anuncio cinematográfico: los 26 elegidos se conocieron a través de un video

A diferencia de los anuncios tradicionales, la Federación Francesa de Fútbol optó por la creatividad para revelar a sus representantes. A través de sus canales oficiales de comunicación publicaron un video en el que poco a poco fueron develando la información.

El audiovisual muestra, separado por capítulos, a los futbolistas en situaciones de su vida cotidiana antes de ponerse la camiseta nacional. Este formato generó un impacto inmediato en las redes.

Tras la viralización del video, el entrenador Didier Deschamps brindó una entrevista a TF1 donde aclaró las dudas. Confirmó que la lista se cerró la noche anterior y explicó ausencias notables: Camavinga quedó fuera tras una temporada difícil marcada por las lesiones, mientras que históricos como Antoine Griezmann y Randal Kolo Muani tampoco formarán parte de la expedición.

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Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France (@equipedefrance) May 14, 2026

Los 26 futbolistas de la Selección de Francia

Arqueros : Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens).

Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens). Defensores : Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Théo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (PSG) y Maxence Lacroix (Crystal Palace).

Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Théo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (PSG) y Maxence Lacroix (Crystal Palace). Mediocampistas : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Manu Koné (Roma), Warren Zaïre-Emery (PSG) y N'Golo Kanté (Fenerbahce).

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Manu Koné (Roma), Warren Zaïre-Emery (PSG) y N'Golo Kanté (Fenerbahce). Delanteros : Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (Monaco), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

El camino de Francia en el Mundial 2026

Francia conforma el Grupo I, una zona que a priori parece accesible pero que cuenta con la amenaza de la Noruega de Erling Haaland: