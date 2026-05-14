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"No sabes un carajo": el jugador colombiano que le pegó a Néstor Lorenzo tras no ser incluido en la prelista

Néstor Lorenzo presentó la prelista de la Selección de Colombia y todo estalló. Un jugador, que no estará en el Mundial 2026, destrozó al entrenador argentino

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Néstor Lorenzo confirmó la prelista de la Selección de Colombia.

Néstor Lorenzo confirmó la prelista de la Selección de Colombia.

La Selección de Colombia atraviesa momentos de máxima tensión. A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, Néstor Lorenzo oficializó la lista preliminar de los 55 futbolistas que corren con posibilidades de disputar la Copa del Mundo que se desarrollará, entre junio y julio, en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras esta confirmación, la paz llegó a su fin. Esto debido al explosivo posteo que Roger Martínez realizó a través de las historias de su cuenta de Instagram. El delantero, ex Racing y quien actualmente se encuentra en el fútbol de Arabia Saudita, optó por un mensaje cargado de bronca y estadísticas para cuestionar su ausencia. Pero esto no es todo, ya que también lanzó críticas directas hacia la capacidad del DT.

Roger Martínez
Roger Mart&iacute;nez no jugar&aacute; el Mundial 2026 y dispar&oacute; contra N&eacute;stor Lorenzo, DT de la Selecci&oacute;n de Colombia.

Roger Martínez no jugará el Mundial 2026 y disparó contra Néstor Lorenzo, DT de la Selección de Colombia.

"No sabes un carajo": el durísimo descargo de Roger Martínez

La exclusión de la prelista no pasó desapercibida para el actual delantero del Al-Taawoun FC. A través de una historia en Instagram, Roger Martínez calificó de "increíble" su ausencia, respaldándose en sus números: 23 goles en 32 partidos en la Saudi Pro League.

"El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano y en una liga donde hay jugadores de los mejores del mundo", disparó el delantero, quien actualmente solo es superado en la tabla de goleadores por Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el tono subió de calibre cuando apuntó directamente a la capacidad táctica de Néstor Lorenzo: "No sabes un carajo. Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué... Más de lo mismo".

Posteo Roger Martínez
El descargo de Roger Mart&iacute;nez tras no formar parte de la prelista de la Selecci&oacute;n de Colombia.

El descargo de Roger Martínez tras no formar parte de la prelista de la Selección de Colombia.

Cabe recordar que Roger Martínez no viste la camiseta de la Selección de Colombia desde octubre de 2024. Su explosivo mensaje le pone punto final a cualquier posibilidad de reconciliación de cara al inicio del Mundial 2026.

Los 55 elegidos por Lorenzo para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo priorizó la base con la que trabajó en las Eliminatorias, apostando por una mezcla de experiencia y juventud:

  1. David Ospina - Atlético Nacional
  2. Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
  3. Camilo Vargas - Atlas
  4. Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe
  5. Aldair Quintana - Independiente del Valle
  6. Kevin Mier - Cruz Azul
  7. Daniel Muñoz - Crystal Palace
  8. Jhon Lucumí - Bologna
  9. Álvaro Angulo - Pumas
  10. Santiago Arias - Independiente
  11. Davinson Sánchez - Galatasaray
  12. Johan Mojica - Mallorca
  13. Yerry Mina - Cagliari
  14. Cristian Borja - América de México
  15. Juan Cabal - Juventus
  16. Carlos Cuesta - Vasco da Gama
  17. Willer Ditta - Cruz Azul
  18. Junior Hernández - Deportes Tolima
  19. Deiver Machado - Nantes
  20. Yerson Mosquera - Wolverhampton
  21. Edier Ocampo - Vancouver Whitecaps
  22. Jhojan Romaña - San Lorenzo
  23. Andrés Román - Atlético Nacional
  24. Jorge Carrascal - Flamengo
  25. Sebastián Gómez - Coritiba
  26. Nelson Deossa - Betis
  27. Kevin Castaño - River Plate
  28. Gustavo Puerta - Racing de Santander
  29. Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional
  30. Johan Rojas - Vasco da Gama
  31. Juanfer Quintero - River Plate
  32. Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
  33. Jordan Barrera - Botafogo
  34. Jhon Solís - Birmingham City
  35. Jefferson Lerma - Crystal Palace
  36. Richard Ríos - Benfica
  37. Jhon Arias - Palmeiras
  38. Wilmar Barrios - Zenit
  39. Juan Cuadrado - Pisa
  40. Yaser Asprilla - Galatasaray
  41. James Rodríguez - Minnesota
  42. Luis Díaz - Bayern Munich
  43. Jhon Córdoba - Krasnodar
  44. Luis Suárez - Sporting CP
  45. Sebastián Villa - Independiente Rivadavia
  46. Neyser Villarreal - Cruzeiro
  47. Kevin Viveros - Athletico Paranaense
  48. John Steven Mendoza - Athletico Paranaense
  49. Edwuin Cetré - Estudiantes
  50. Jhon Durán - Zenit
  51. Andrés Gómez - Vasco da Gama
  52. Rafael Santos Borré - Internacional
  53. Jaminton Campaz - Rosario Central
  54. Johan Carbonero - Internacional
  55. Cucho Hernández - Betis

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