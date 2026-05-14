"No sabes un carajo": el jugador colombiano que le pegó a Néstor Lorenzo tras no ser incluido en la prelista

"No sabes un carajo": el durísimo descargo de Roger Martínez

La exclusión de la prelista no pasó desapercibida para el actual delantero del Al-Taawoun FC. A través de una historia en Instagram, Roger Martínez calificó de "increíble" su ausencia, respaldándose en sus números: 23 goles en 32 partidos en la Saudi Pro League.

"El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano y en una liga donde hay jugadores de los mejores del mundo", disparó el delantero, quien actualmente solo es superado en la tabla de goleadores por Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el tono subió de calibre cuando apuntó directamente a la capacidad táctica de Néstor Lorenzo: "No sabes un carajo. Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué... Más de lo mismo".

Posteo Roger Martínez El descargo de Roger Martínez tras no formar parte de la prelista de la Selección de Colombia.

Cabe recordar que Roger Martínez no viste la camiseta de la Selección de Colombia desde octubre de 2024. Su explosivo mensaje le pone punto final a cualquier posibilidad de reconciliación de cara al inicio del Mundial 2026.

Los 55 elegidos por Lorenzo para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo priorizó la base con la que trabajó en las Eliminatorias, apostando por una mezcla de experiencia y juventud: