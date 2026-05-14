"No sabes un carajo": el jugador colombiano que le pegó a Néstor Lorenzo tras no ser incluido en la prelista

"No sabes un carajo": el durísimo descargo de Roger Martínez
La exclusión de la prelista no pasó desapercibida para el actual delantero del Al-Taawoun FC. A través de una historia en Instagram, Roger Martínez calificó de "increíble" su ausencia, respaldándose en sus números: 23 goles en 32 partidos en la Saudi Pro League.
"El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano y en una liga donde hay jugadores de los mejores del mundo", disparó el delantero, quien actualmente solo es superado en la tabla de goleadores por Cristiano Ronaldo.
Sin embargo, el tono subió de calibre cuando apuntó directamente a la capacidad táctica de Néstor Lorenzo: "No sabes un carajo. Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué... Más de lo mismo".
Posteo Roger Martínez
El descargo de Roger Martínez tras no formar parte de la prelista de la Selección de Colombia.
Cabe recordar que Roger Martínez no viste la camiseta de la Selección de Colombia desde octubre de 2024. Su explosivo mensaje le pone punto final a cualquier posibilidad de reconciliación de cara al inicio del Mundial 2026.
Los 55 elegidos por Lorenzo para el Mundial 2026
Néstor Lorenzo priorizó la base con la que trabajó en las Eliminatorias, apostando por una mezcla de experiencia y juventud:
- David Ospina - Atlético Nacional
- Álvaro Montero - Vélez Sarsfield
- Camilo Vargas - Atlas
- Mosquera Marmolejo - Independiente Santa Fe
- Aldair Quintana - Independiente del Valle
- Kevin Mier - Cruz Azul
- Daniel Muñoz - Crystal Palace
- Jhon Lucumí - Bologna
- Álvaro Angulo - Pumas
- Santiago Arias - Independiente
- Davinson Sánchez - Galatasaray
- Johan Mojica - Mallorca
- Yerry Mina - Cagliari
- Cristian Borja - América de México
- Juan Cabal - Juventus
- Carlos Cuesta - Vasco da Gama
- Willer Ditta - Cruz Azul
- Junior Hernández - Deportes Tolima
- Deiver Machado - Nantes
- Yerson Mosquera - Wolverhampton
- Edier Ocampo - Vancouver Whitecaps
- Jhojan Romaña - San Lorenzo
- Andrés Román - Atlético Nacional
- Jorge Carrascal - Flamengo
- Sebastián Gómez - Coritiba
- Nelson Deossa - Betis
- Kevin Castaño - River Plate
- Gustavo Puerta - Racing de Santander
- Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional
- Johan Rojas - Vasco da Gama
- Juanfer Quintero - River Plate
- Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense
- Jordan Barrera - Botafogo
- Jhon Solís - Birmingham City
- Jefferson Lerma - Crystal Palace
- Richard Ríos - Benfica
- Jhon Arias - Palmeiras
- Wilmar Barrios - Zenit
- Juan Cuadrado - Pisa
- Yaser Asprilla - Galatasaray
- James Rodríguez - Minnesota
- Luis Díaz - Bayern Munich
- Jhon Córdoba - Krasnodar
- Luis Suárez - Sporting CP
- Sebastián Villa - Independiente Rivadavia
- Neyser Villarreal - Cruzeiro
- Kevin Viveros - Athletico Paranaense
- John Steven Mendoza - Athletico Paranaense
- Edwuin Cetré - Estudiantes
- Jhon Durán - Zenit
- Andrés Gómez - Vasco da Gama
- Rafael Santos Borré - Internacional
- Jaminton Campaz - Rosario Central
- Johan Carbonero - Internacional
- Cucho Hernández - Betis