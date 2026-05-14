Los once que pondrá Mariano Echeverría en el Deportivo Maipú para enfrentar a Nueva Chicago

Deportivo Maipú se prepara su próximo partido en el torneo de la Primera Nacional y Mariano Echeverría introducirá variantes en el equipo que viene de golear 5 a 0 a Temperley, en condición de visitante.
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú, hará variantes para el partido ante Nueva Chicago de este domingo en calle Vergara por la 14ta fecha
Deportivo Maipú se prepara su próximo partido en el torneo de la Primera Nacional y Mariano Echeverría introducirá variantes en el equipo que viene de golear 5 a 0 a Temperley, en condición de visitante.
El encuentro ante Nueva Chicago, correspondiente a la fecha 14 del Grupo B de la Primera Nacional, será este domingo desde las 17 en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Mariano Echeverría no ha confirmado aún los once titulares, pero haría un cambio obligado con respecto al equipo que viene de golear a Temperley por la grave lesión (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda) que sufrió el defensor Luciano Arnijas.
Su remplazante sería Santiago Paulini y además está en condiciones de volver el defensor Juan Pablo De la Reta tras cumplir la fecha de suspensión.
La probable formación del Deportivo Maipú para jugar este domingo ante el Torito de Mataderos sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Paulini, Arón Agüero, Nicolás Fernández o De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.
Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido de local ya que le ganó a Colegiales (3-1) y Almagro (1-0). El Cruzado lleva 5 partidos sin perder con 3 triunfos y dos empates, y se encuentra invicto con el entrenador Mariano Echeverría.
Luis García, el DT de Nueva Chicago, volverá a enfrentar al Deportivo Maipú, ya lo hizo cuando dirigía a Atlanta.
Tuvo gran paso por el Cruzado, donde llegó a disputar la final por el segundo ascenso y perdió con Deportivo Riestra por 1 a 0 en el 2023.