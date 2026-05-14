Los once que pondrá Mariano Echeverría en el Deportivo Maipú para enfrentar a Nueva Chicago

Cambios en el Deportivo Maipú para recibir a Nueva Chicago

Mariano Echeverría no ha confirmado aún los once titulares, pero haría un cambio obligado con respecto al equipo que viene de golear a Temperley por la grave lesión (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda) que sufrió el defensor Luciano Arnijas.

Su remplazante sería Santiago Paulini y además está en condiciones de volver el defensor Juan Pablo De la Reta tras cumplir la fecha de suspensión.

La probable formación del Deportivo Maipú para jugar este domingo ante el Torito de Mataderos sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Paulini, Arón Agüero, Nicolás Fernández o De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido de local

Deportivo Maipú buscará su tercer triunfo seguido de local ya que le ganó a Colegiales (3-1) y Almagro (1-0). El Cruzado lleva 5 partidos sin perder con 3 triunfos y dos empates, y se encuentra invicto con el entrenador Mariano Echeverría.

luis garcia chicago

Vuelve Luis García al estadio Omar Higinio Sperdutti

Luis García, el DT de Nueva Chicago, volverá a enfrentar al Deportivo Maipú, ya lo hizo cuando dirigía a Atlanta.

Tuvo gran paso por el Cruzado, donde llegó a disputar la final por el segundo ascenso y perdió con Deportivo Riestra por 1 a 0 en el 2023.