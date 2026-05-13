Se acaba de estrenar la última temporada de la serie comedia más aclamada por la crítica

Desde su estreno en 2021, construyó el argumento más sólido de la televisión reciente sobre el precio que las mujeres en el entretenimiento pagan por sobrevivir en una industria que prefiere recordarlas que verlas trabajar. La temporada final tiene diez episodios para cerrarlo bien.

HBO Max: de qué trata la serie Hacks

La cuarta temporada de Hacks cerró con Deborah en Tailandia, actuando en un casino para sortear la cláusula de no competencia después de abandonar su programa de late night, decisión que tomó cuando el estudio la forzó a entrevistar a una estrella de cine acusada de acoso sexual.

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Al regresar a Estados Unidos descubrió que un periódico había publicado su obituario por error, con el argumento de que ella había matado el género del late night femenino.

Es el tipo de golpe narrativo que Hacks maneja con precisión: el daño no es físico sino reputacional, y la herida no es la muerte sino la versión que el mundo construyó de ella mientras estuvo fuera.

La temporada 5 de Hacks retoma desde ahí, con Deborah y Ava de regreso en Las Vegas, determinadas a reconstruir la carrera de Deborah desde el lugar donde comenzó.

El regreso a Las Vegas no es solo geográfico: es el cierre del arco de una serie que arrancó en esa ciudad, la abandonó para que Deborah pudiera conquistar el late night, y ahora la trae de vuelta con la pregunta de si el origen puede también ser el destino.

HBO Max: reparto de la serie Hacks

Deborah Vance

Paul W. Downs

Megan Stalter

Carl Clemons-Hopkins

Mark Indelicato

Rose Abdoo

Tony Goldwyn

Kaitlin Olson

Christopher McDonald

Tráiler de la serie Hacks