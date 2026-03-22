HBO Max arrasa con la romántica película de Estados Unidos que es un éxito mundial

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La primera escapada romántica de fin de semana de Iris e Isaac como pareja sale mal. Convencida de que ha encontrado a su hombre ideal y de que él simplemente está confundido, Iris recurre a medidas cada vez más ridículas e irracionales para demostrarle a Isaac que están hechos el uno para el otro.

HBO Max: de qué trata la película ¡Oh, hola!

La primera escapada romántica de fin de semana de Iris e Isaac se tuerce de la forma más inesperada. Cuando la relación se desmorona, la desesperada esperanza de Iris de que la reticencia de su novio a comprometerse sea simplemente confusión la lleva a tomar medidas cada vez más desquiciadas para consolidar la relación.