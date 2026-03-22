HBO Max tiene en su completo catálogo de series esta excelente comedia romántica de Estados Unidos que se convirtió en un éxito mundial, se trata de ¡Oh, hola!
HBO Max arrasa con la romántica película de Estados Unidos que es un éxito mundial
HBO Max tiene en su completo catálogo de series esta excelente comedia romántica de Estados Unidos que se convirtió en un éxito mundial
La primera escapada romántica de fin de semana de Iris e Isaac como pareja sale mal. Convencida de que ha encontrado a su hombre ideal y de que él simplemente está confundido, Iris recurre a medidas cada vez más ridículas e irracionales para demostrarle a Isaac que están hechos el uno para el otro.
HBO Max: de qué trata la película ¡Oh, hola!
La primera escapada romántica de fin de semana de Iris e Isaac se tuerce de la forma más inesperada. Cuando la relación se desmorona, la desesperada esperanza de Iris de que la reticencia de su novio a comprometerse sea simplemente confusión la lleva a tomar medidas cada vez más desquiciadas para consolidar la relación.
Iris y Isaac cantan mientras viajan en coche a un destino turístico en apariencia ideal. Nada puede salir mal, ¿no? Cuando paran en un puesto en la ruta a comprar unas frutas, uno advierte posibles tensiones: la que atiende es seductora con Isaac y a Iris un poco le molesta.
Luego Isaac tiene un problema con el auto no maneja muy bien y destroza sin querer el puestito. Pero nada parece ser muy grave. La casa que alquilaron es increíble, tiene una vista genial, un río bellísimo y todo lo que podían esperar.
De hecho, en un placard encuentran algunos implementos de sadomasoquismo, pero los dejan ahí. El único aparente inconveniente es un vecino un tanto huraño (David Cross), que los reprime cuando se están besando en el río.
HBO Max: reparto de la película ¡Oh, hola!
- Molly Gordon
- Logan Lerman
- Geraldine Viswanathan
- John Reynolds