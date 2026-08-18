Así se ve 20 años después Jake Cherry, el hijo de Ben Stiller en "Una noche en el museo": qué es de su vida

Ben Stiller y Robin Williams, los protagonistas de "Una noche en el museo". Foto: archivo.

Jake Cherry, del éxito infantil a un perfil muy bajo

La carrera de Cherry no se limitó a "Una noche en el museo". También participó en producciones como "Una pandilla de altura" y trabajó como actor de voz en proyectos de animación.

Pero mientras otros actores infantiles continuaron desarrollando carreras en Hollywood, Cherry tomó otro camino. Esa fue su decisión para sorpresa de muchos. Después de participar en la segunda entrega de "Una noche en el museo", estrenada en 2009, comenzó a reducir progresivamente sus apariciones.

Así luce hoy Jake Cherry (derecha). Foto: Instagram

Desde 2021, resulta mucho más difícil seguir su trayectoria profesional. Sus redes sociales muestran principalmente escenas relacionadas con su familia y sus dos perros, lejos de la exposición que tuvo durante su infancia.

En su perfil todavía aparece una referencia a su profesión con una única palabra: “actor”.

Así, dos décadas después del estreno de la exitosa primera película, Jake Cherry pasó de ser un conocido rostro del cine infantil a llevar una vida prácticamente alejada de los reflectores.