A comienzos de los 2000 y de la mano de Ben Stiller, Jake Cherry fue uno de los rostros infantiles más reconocidos del cine. Sin embargo, con el paso de los años decidió alejarse de los grandes estudios y prácticamente desapareció de la escena pública.
Así se ve 20 años después Jake Cherry, el hijo de Ben Stiller en "Una noche en el museo": qué es de su vida
Jake Cherry tenía 10 años cuando interpretó a Nick Daley, el hijo de Ben Stiller. Tras varias películas, eligió una vida mucho más reservada
Nacido en 1996 en Nueva Jersey, Cherry comenzó a trabajar desde chico en televisión y cine. Su papel más recordado llegó en 2006, cuando interpretó a Nick Daley, el hijo del personaje de Ben Stiller en "Una noche en el museo".
La película se convirtió en un éxito de taquilla y tuvo varias secuelas. Cherry retomó su personaje y creció frente a las cámaras, acompañando la evolución de Nick dentro de la historia. Su interpretación funcionó como uno de los vínculos emocionales de la saga, especialmente por la relación entre el adolescente y su padre.
Jake Cherry, del éxito infantil a un perfil muy bajo
La carrera de Cherry no se limitó a "Una noche en el museo". También participó en producciones como "Una pandilla de altura" y trabajó como actor de voz en proyectos de animación.
Pero mientras otros actores infantiles continuaron desarrollando carreras en Hollywood, Cherry tomó otro camino. Esa fue su decisión para sorpresa de muchos. Después de participar en la segunda entrega de "Una noche en el museo", estrenada en 2009, comenzó a reducir progresivamente sus apariciones.
Desde 2021, resulta mucho más difícil seguir su trayectoria profesional. Sus redes sociales muestran principalmente escenas relacionadas con su familia y sus dos perros, lejos de la exposición que tuvo durante su infancia.
En su perfil todavía aparece una referencia a su profesión con una única palabra: “actor”.
Así, dos décadas después del estreno de la exitosa primera película, Jake Cherry pasó de ser un conocido rostro del cine infantil a llevar una vida prácticamente alejada de los reflectores.
En pocas palabras
- Jake Cherry: el actor infantil que triunfó en "Una noche en el museo" eligió un perfil bajo.
- Carrera posterior: tras el éxito, se alejó de Hollywood y redujo sus apariciones públicas.
- Actualidad: mantiene un perfil reservado, centrado en su vida personal y familiar.